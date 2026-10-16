CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Mindeo будет предустанавливать TMDM на терминалы сбора данных

Производитель терминалов сбора данных (ТСД) Mindeo подтвердил, что его устройства будут поставляться с предустановленным приложением TMDM — системой удаленного администрирования Android-устройств. Отдельно устанавливать ее на каждый терминал не потребуется. Об этом CNews сообщили представители Mindeo.

При вводе оборудования в эксплуатацию ИТ-специалистам останется подключить устройства к системе управления и настроить их под задачи предприятия. Из подготовки новых партий терминалов исключается повторяющаяся операция по установке приложения — это особенно заметно при развёртывании крупных парков ТСД на складах, в торговле, логистике и на производстве.

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы
Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы бизнес

TMDM (TOOLSiD Mobile Device Management) — российская система централизованного управления рабочими мобильными устройствами. Она позволяет удалённо настраивать устройства, массово устанавливать и обновлять приложения, отслеживать техническое состояние оборудования, применять профили и политики безопасности, включая режим киоска и ограничение доступа к нерабочим сервисам. После подключения терминалов к системе администраторы управляют ими централизованно, без выполнения операций непосредственно на каждом устройстве. Система внесена в единый реестр российского ПО.

Ранее дистрибуторы оборудования сообщали, что терминалы Mindeo прошли тестирование совместимости с TMDM и были включены в перечень поддерживаемого оборудования; теперь интеграция переносится на заводской уровень.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

В российском дизайн-центре микроэлектроники задержки зарплат. Инженеры увольняются

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры

Российские ученые запатентовали способ очистки диоксида кремния - ключ к производству современных чипов

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

В России ИИ начал искать картельные сговоры при госзакупках

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще