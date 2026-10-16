Cloud.ru расширил возможности для работы с данными на платформе Evolution: два новых PaaS-сервиса

Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий, представил два новых управляемых PaaS-сервиса на платформе Cloud.ru Evolution: Managed OpenSearch выходит в коммерческую эксплуатацию, а Managed DocumentDB становится доступен в режиме публичного тестирования. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Теперь разработчики могут использовать готовые сервисы для работы с данными, которые можно быстрее подключать к приложениям без самостоятельного развертывания и сопровождения инфраструктуры.

Managed OpenSearch — готовый к работе кластер для полнотекстового поиска, аналитики и централизованной работы с логами. Развертывание, масштабирование, мониторинг и обслуживание инфраструктуры берет на себя облачная платформа. ИТ-команды могут сосредоточиться на развитии продукта, настройке поиска и работе с данными, не отвлекаясь на эксплуатацию кластера. Решение подходит для промышленных нагрузок, где важны стабильная работа, техническая поддержка и возможность масштабирования по мере роста.

Managed DocumentDB — управляемая документная NoSQL-база данных с поддержкой репликации, шардирования и резервного копирования. Платформа берет на себя развертывание, обслуживание и масштабирование кластера, а также настройку резервного копирования. Разработчики могут сосредоточиться на логике приложения и работе с данными, используя привычную документную модель без необходимости администрировать инфраструктуру. Решение подходит для проектов с гибкой схемой данных и растущей нагрузкой, например, для хранения профилей, каталогов, событий и других динамически изменяемых сущностей.

Ранее подобные сценарии были востребованы в ритейле, теперь сервисы расширяют применение для ИИ и рекомендательных систем, где важны быстрый поиск, аналитика и гибкое хранение документов. Это особенно важно для команд, которые строят сервисы с быстрым ростом нагрузки и не хотят отвлекать инженеров на рутинную эксплуатацию.

Оба сервиса работают в инфраструктуре платформы Evolution и используют общие сервисы мониторинга, логирования и управления доступом. Это снижает порог входа для команд, уже работающих в Evolution, и упрощает сопровождение: инструменты наблюдаемости и разграничения прав остаются едиными.

Интеграция Managed DocumentDB и Managed OpenSearch позволяет разделить хранение и поиск данных между специализированными сервисами. DocumentDB используется как основное хранилище документных данных приложения, а OpenSearch — для полнотекстового поиска, аналитики и работы с логами. Такой подход упрощает архитектуру решения и снижает объем ручной интеграции и сопровождения отдельных компонентов.

«Мы последовательно развиваем платформу Cloud.ru Evolution, чтобы работать с нами было удобнее и быстрее. Заботимся о том, чтобы разработчики не тратили время на рутину, и стремимся к автоматизации там, где это логично и оправдано. Новые сервисы именно об этом: они снимают с команд операционную нагрузку и позволяют быстрее запускать продукты, работающие с данными и ИИ», — сказала директор блока разработки платформы Cloud.ru Evolution Анастасия Тафеенко.