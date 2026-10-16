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«Аэрофлот» первым в России установил новейшие платежные терминалы Сбербанка с искусственным интеллектом

Сбербанк и «Аэрофлот» запустили во флагманском офисе продаж авиакомпании НЕО — первый в мире платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Собственная разработка Сбербанка объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы в одном устройстве. Терминалы работают сразу во всех 22 окнах для обслуживания клиентов: через них пассажиры оплачивают авиабилеты и дополнительные услуги. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Главная идея НЕО — технологии должны адаптироваться под человека, а не человек под технологии. Экран сам меняет угол наклона под пассажира. Биометрическая система распознает лицо при разном освещении. Способ оплаты человек выбирает сам: банковской картой, улыбкой, бесконтактной оплатой «Вжух» по SberPay NFC или по единому QR-коду.

За этой работой стоят конкретные решения. ToF-камера строит трехмерную карту лица. Широкий угол обзора, адаптивная подсветка и алгоритмы распознавания помогают узнать пассажира при разном свете. Восьмиядерный процессор держит интерфейс, NPU-чип считает задачи искусственного интеллекта на самом устройстве. Разрешение экрана на 60% выше, чем у предыдущего поколения.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

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