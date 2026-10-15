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Всё о цифровом документообороте: клиентская конференция «Осенний документооборот – 2026»

23 октября в Москве состоится ежегодная конференция «Осенний документооборот – 2026» — ключевое событие для профессионалов, работающих в сфере ИТ, электронного документооборота и архивного дела. В этом году участники обсудят не только современные продукты и технологии, но и стратегические направления развития российской цифровой среды: от актуальных проблем и перспектив до вопросов информационной безопасности и эффективного управления рисками.

Программа конференции охватывает широкий спектр тем, включая эволюцию программных продуктов ГК «ЭОС» в условиях импортозамещения, повышение требований к безопасности производственных процессов и пути достижения технологической независимости. В рамках мероприятия гости познакомятся с новейшими решениями для электронного документооборота, узнают о возможностях МЭДО 3.0, разберутся в рисках и правовых аспектах внедрения искусственного интеллекта, а также получат практические советы по работе с современными инструментами архивного дела.

Особое внимание уделяется обмену опытом: участники смогут посетить мастер-класс по СЭД «Дело», обсудить роль МФЦ в цифровизации государственных услуг, а также познакомиться с кейсами управления документами и архивами в Китае.

«Осенний документооборот – 2026» — это уникальная возможность для специалистов узнать о последних тенденциях, задать вопросы экспертам, обсудить актуальные проблемы и найти эффективные решения для развития цифрового документооборота.

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