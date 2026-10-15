Резидент «Сколково» FIS разработал сервис для работы с внешним ИИ без передачи исходных конфиденциальных документов

Российский разработчик банковского ПО FIS разработал сервис деперсонификации корпоративных документов для работы с генеративным ИИ. Решение позволяет предварительно обезличивать конфиденциальную информацию, сохраняя связи между данными, необходимыми для анализа. Обработка чувствительных сведений выполняется локально, до обращения к внешней ИИ-модели. Об этом CNews сообщили представители FIS.

Использование генеративного ИИ в банковских процессах ограничивается требованиями к защите персональных и корпоративных данных. Передача исходных документов внешним моделям может противоречить политикам информационной безопасности, а развертывание мощных моделей в собственном контуре требует значительных вычислительных ресурсов. Сервис FIS позволяет разделить эти задачи: конфиденциальные сведения обрабатываются внутри контролируемой инфраструктуры, а внешнему ИИ передается подготовленный контекст.

Перед обращением к ИИ локальная модель распознает чувствительные данные и преобразует их по заданным правилам. ФИО, названия организаций, реквизиты и другие идентификаторы заменяются условными обозначениями. При этом учитываются не только отдельные сведения, но и их сочетания, способные раскрыть участника сделки или конкретный проект.

Ключевая особенность сервиса — сохранение аналитических связей после деперсонификации. Например, в обезличенном договоре остаются понятными отношения между участниками, документами и операциями. Это позволяет использовать ИИ для подготовки резюме, сравнения документов и поиска противоречий без передачи модели исходных идентификаторов. В отличие от простого удаления чувствительных фрагментов, такой подход сохраняет контекст, необходимый для содержательного анализа.

Сервис поддерживает обратимую замену с последующим восстановлением исходных значений по таблице соответствий, которая остается в контролируемом контуре организации. Для сведений, не требующих восстановления, предусмотрено необратимое удаление. Помимо стандартных правил пользователи могут применять собственные таблицы замен.

Решение предназначено для работы с различными видами корпоративных материалов: текстовыми документами, таблицами, презентациями и проектной документацией. Поддерживаются распространенные офисные форматы, включая PDF, DOCX, XLSX и PPTX, а также схемы Microsoft Visio в формате VSDX. Для изображений предусмотрены сценарии распознавания текста; отдельно реализована деперсонификация их описаний. Это позволяет готовить к работе с ИИ материалы, в которых информация распределена между текстом, схемами и визуальным контентом.

Сервис доступен через веб-интерфейс, из среды разработки и через программный интерфейс для интеграции с корпоративными системами. Архитектура предусматривает разграничение прав на обработку и восстановление данных, журналирование операций, раздельное хранение документов и таблиц соответствий. Решение может разворачиваться в инфраструктуре заказчика или защищенном облаке.

Для банков сервис формирует управляемый этап подготовки внутренних документов к анализу с помощью генеративного ИИ. Организация сохраняет контроль над исходными данными и правилами их обработки, получая возможность использовать выбранные внешние модели в тех сценариях, где допустима передача предварительно обезличенной информации.