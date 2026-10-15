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Nexign и «РуБэкап» подтвердили совместимость СУБД Nexign Nord и системы резервного копирования RuBackup

Компании Nexign (АО «Нэксайн») и «РуБэкап» подтвердили совместимость системы управления базами данных (СУБД) Nexign Nord и системы резервного копирования, восстановления и защиты данных RuBackup. По результатам совместных испытаний подтверждена корректная работа продуктов при выполнении операций резервного копирования и восстановления данных. Об этом CNews сообщил представитель Nexign.

Подтвержденная совместимость расширяет возможности построения отечественной ИТ-инфраструктуры на базе российских решений. Использование Nexign Nord совместно с RuBackup позволяет крупным компаниям реализовать комплексный подход к защите данных, снизить риски при переходе на импортонезависимый технологический стек и сократить затраты на внедрение и сопровождение за счет использования протестированных и поддерживаемых решений. Пользователи могут выполнять резервное копирование баз данных, а также восстанавливать данные с сохранением их целостности, что позволяет повысить надежность защиты критически важной информации и обеспечить непрерывность бизнес-процессов.

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«Совместимость с СУБД Nexign Nord — это закономерный результат нашей работы по созданию надежной инфраструктуры для резервного копирования, восстановления и защиты данных. Проведенные тесты подтвердили, что RuBackup корректно и без сбоев выполняет операции резервного копирования и восстановления для баз данных Nexign. Для наших клиентов это означает снижение рисков и возможность использовать лучшие российские разработки в единой, полностью совместимой связке», — сказал генеральный директор «РуБэкап» Андрей Кузнецов.

«Для корпоративных заказчиков сегодня важно не только выбирать отечественные продукты, но и быть уверенными, что они эффективно и корректно работают друг с другом. Подтвержденная совместимость Nexign Nord и RuBackup позволяет бизнесу быстрее реализовывать проекты импортозамещения, снижать риски внедрения и обеспечивать надежную защиту данных без необходимости разработки и поддержки собственных интеграций. В результате заказчики получают готовый к эксплуатации технологический стек, который сокращает сроки внедрения и повышает устойчивость ИТ-инфраструктуры», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

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