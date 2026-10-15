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На факельном хозяйстве нефтехимического производства импортозаместили 22-летнюю АСУТП

На факельном хозяйстве пермского нефтехимического производства систему автоматизированного управления технологическими процессами (АСУТП) заменили на решение российского производителя — от АО «Текон‑инжиниринг». Это один из наиболее технически сложных проектов импортозамещения в российской нефтехимии, поскольку процесс замены проходил без остановки производства.

Факельное хозяйство пермского СИБУРа — объект непрерывного действия, работающий в режиме 24/7. Остановка для проведения модернизации невозможна, поскольку напрямую связана с безопасностью всего предприятия. Поэтому демонтаж устаревшего американского оборудования Honeywell, служившего 22 года, и монтаж новой системы велись параллельно, без потери управления объектом.

Специалисты «Текон‑инжиниринга» и «Сибур‑Химпрома» провели комплекс пусконаладочных работ: проверили алгоритмы управления, протестировали системы аварийной защиты, настроили взаимодействие датчиков и исполнительных механизмов. После завершения всех ПНР система переведена в промышленную эксплуатацию.

«Замена АСУТП на факельном хозяйстве — стратегическая задача. Это рубеж безопасности всего предприятия. Новая система дает нам не только современные алгоритмы и точность, но и прозрачность процессов для операторов. Переход был технически сложным, но мы справились во многом благодаря нашей команде — особенно хочу отметить слаженную работу ремонтного персонала и инженеров Проектного офиса целевых инициатив СИБУРа. Мы видим, что российские решения уже сегодня способны заменить западные аналоги без потери качества», — отметил Константин Шестаков, главный инженер АО «Сибур‑Химпром».

Проект реализован в рамках программы стабилизации и повышения надежности производств СИБУРа. Координировал проект Проектный офис целевых инициатив (ПО ЦИ), который выступил в роли интегратора — от формирования технических требований до приемки на площадке. Служба управления надежностью (СУН) «Сибур‑Химпрома» обеспечивала сопровождение нормативной базы и участвовала в приемке оборудования, а ремонтный персонал отвечал за адаптацию сотрудников к работе с новой системой.

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Проект на факельном хозяйстве стал продолжением масштабной программы модернизации АСУТП на «Сибур‑Химпроме». За последние три года предприятие первым в отечественной нефтехимии внедрило российское решение повышенной сложности на установках ПСОУ и КСОУ на производстве бутиловых спиртов, что повысило информационную емкость системы на 20% по сравнению с прежним японским оборудованием.

В рамках стратегического соглашения между СИБУРом и АО «Текон‑инжиниринг» продолжается совместная работа по разработке и внедрению решений для автоматизации. «Текон‑Инжиниринг» выполняет проектирование и поставку АСУТП на площадках «Воронежсинтезкаучука», «СибурТюменьГаза», «Нижнекамскнефтехима» и других. Параллельно на базе СИБУРИНТЕХА ведется обучение специалистов СИБУРа по внедрению и эксплуатации новых систем.

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