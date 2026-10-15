Крупяной завод «ТД Народный» ускорил отчетность на 60% после перехода в новый ИТ-контур

ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил проект по внедрению единой системы учета на крупяном заводе «Торговый Дом Народный». Основой для цифровизации стало решение «1С:Комплексная автоматизация». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Новая система обеспечила прозрачный учет всех этапов работы предприятия: от закупки сырья и производственных операций до выпуска готовой продукции, управления складом, персоналом и финансами.

По итогам проекта «ТД Народный» сократил операционные и административные расходы на 15%, ускорил подготовку управленческой и регламентированной отчетности на 60%, а также снизил трудозатраты сотрудников подразделений на 20%. Оборачиваемость складских запасов увеличилась на 5%.

До старта проекта учет на предприятии велся в нескольких источниках: часть процессов была автоматизирована в «1С:Управление производственным предприятием», снятой с поддержки вендором, а остальные данные собирали в электронных таблицах, ведомостях и отдельных регистрах по складу и кадровому учету. Ручное согласование информации приводило к дублированию данных, увеличивало количество ошибок и затрудняло контроль процессов.

Наибольшие трудозатраты были связаны с подготовкой аналитики по производству, складским запасам и персоналу. Из-за отсутствия штатного расписания и необходимых аналитических отчетов сотрудники формировали их вручную, что повышало риск ошибок, в том числе при расчете НДФЛ. Кроме того, растущие требования к регламентированной отчетности и изменения ставок НДС сделали переход на современную систему стратегически важной задачей для дальнейшего развития компании.

Специалисты воронежского офиса «Первого Бита» предложили внедрить «1С:Комплексную автоматизацию». Решение позволило объединить ключевые контуры работы крупяного производства и направления по выпуску растительного масла в единой информационной системе — от закупок и производства до кадрового учета и финансового управления.

Внедрение было реализовано в тесном взаимодействии сотрудников различных подразделений: бухгалтерии, складских служб, HR-специалистов, ИТ и руководства, что сделало проект по-настоящему командным, масштабным и устойчивым.

Проектная команда интегратора взяла на себя методическое руководство, настройку системы, реализацию сложных доработок и контроль качества данных. Основную рутинную аналитическую работу по наполнению системы данными выполняли сотрудники завода.

«Главным приоритетом стало быстрое и доступное для самостоятельных пользователей развёртывание системы, минимизирующее необходимость внешнего сопровождения и расходов на аутсорсинг. В ходе проекта сотрудники заказчика проявили высокий уровень ответственности и самоорганизации — их вовлеченность гарантировала общий успех», — сказала руководитель проектов компании «Первый Бит» в Воронеже Диляра Джумалиева.

Особое внимание уделили специфике производственных, логистических и кадровых процессов — это отразилось в гибко настроенных отчетах, контролях и пользовательских сценариях.

Так, для завода доработали многие печатные формы, включая транспортную накладную. В документ «Внутреннее потребление» добавили колонку «Цель потребления/основание», чтобы контролировать списания. Появилась возможность создавать документы «Приобретение прочих услуг и активов» без перехода по разделам, а для товарного кредита — выбирать ГФУ в договорах закупки и реализации с проводками на 66 счет. Печатная форма товарной накладной стала удобнее за счет автозаполнения реквизитов.

Кадровый, зарплатный учет и блок основных средств перенесли без потери данных и расхождений. Ошибки в расчете зарплаты и НДФЛ сократились за счет автоматизации и отказа от ручных ведомостей. Система гибко адаптируется к изменению ставки НДС и новым отчетным требованиям.

«Мы получили прозрачный учет и избавились от ручного заполнения ведомостей. Отчетность формируется автоматически, а ошибки по НДФЛ и НДС ушли в прошлое. Система гибкая, и дальше мы сами можем ее развивать», — сказал директор ООО «ТД Народный» Максим Ильин.

Комплексное обучение от экспертов по автоматизации и детальные консультации позволили сотрудникам освоить ключевые ИТ-компетенции для дальнейшей работы с системой.