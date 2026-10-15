«Крошка Картошка» переводит кадровые процессы в КЭДО от VK Tech

Сеть ресторанов быстрого питания «Крошка Картошка» начала внедрение системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK HR Tek. Проект охватит весь штат головного офиса и корпоративных кафе сети. Об этом CNews сообщили представители VK.

В электронный формат переводят прием на работу, в том числе, подачу заявлений от сотрудников и подписание кадровых документов, ознакомление с ЛНА, планирование графика отпусков. Платформа упростит поиск документов по конкретному работнику и контроль возврата оригиналов документов.

Первый этап внедрения уже запущен, в нем участвуют команды головного офиса и четырех кафе в Москве и Казани. Вторым этапом к системе подключат заведения в Санкт-Петербурге, а затем остальные корпоративные кафе сети — всего около 500 человек в более чем 75 точках. Проект сопровождает команда Customer Success VK Tech.

«Наши кафе работают в разных регионах, каждый год мы оформляем более 1500 кадровых документов. Пока они бумажные, подписание зависит от того, как быстро документ доедет до кафе и вернется в офис. КЭДО убирает эту зависимость: кадровые процессы будут одинаково работать в любом городе, компания сократит курьерские и почтовые расходы, а руководители будут контролировать, на какой стадии согласования находится каждый документ», — сказала руководитель отдела подбора и адаптации сети «Крошка Картошка» Оксана Шикина.

«Для ресторанной сферы важно, чтобы КЭДО был доступен сотрудникам, которые работают в залах и на кухнях без доступа к компьютеру. Персонал кафе и кадровая служба «Крошки Картошки» смогут работать в едином цифровом контуре. Сотрудники смогут подписывать документы и подавать заявления со смартфона, а кадровики будут получать их в системе и вести учет в «1С:ЗУП». Централизованные процессы позволят сети быстро подключать новые кафе и сохранять единые стандарты кадровой работы», — сказал руководитель продуктового направления VK HR Tek Михаил Юрьев.