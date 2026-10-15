ИТ-бизнес формирует запрос на экспертизу и поддержку на локальных рынках

Согласно проведенному центром экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft исследованию, ИТ-компании из всех регионов России ожидают от ИТ-дистрибьюторов объемной экспертизы (20%), совместного продвижения на локальном рынке (19%) и масштабную сервисную поддержку (18%). Опрошенные участники отмечают, что самые востребованные компетенции у их заказчиков – внедрение решений, аудит и проектирование ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

В исследовании Axoft приняли участие 370 интеграторов и реселлеров из всех макрорегионов России. Цель – выявить ожидания ИТ-бизнеса от дистрибьюторского звена и производителей программного обеспечения и оборудования, определить ключевые запросы конечных заказчиков в текущих условиях.

Во всех макрорегионах ИТ-компании озвучивают три основных ожидания от ИТ-дистрибьюторов: объемная экспертиза – так ответили 20% всех респондентов, совместное продвижение на локальном рынке (19%) и масштабная сервисная поддержка (18%). При этом, в Южном и Уральском федеральном округах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке около 7% опрошенных обозначили, что готовы масштабировать бизнес, и у них есть запрос на совместное продвижение не только на региональном рынке. 11% респондентов нуждаются сразу во всех компетенциях.

Партнерства с российскими разработчиками и дистрибьюторами в целях разработки новых технологических связок, пакетов программного обеспечения и оборудования (бандлов) и ПАКов ожидают в Центральном федеральном округе – этот вариант выбрали 19% респондентов, такие же запросы в Приволжском федеральном округе (18%), Сибири и на Дальнем Востоке (16%). А вот в Южном и Северо-Западном федеральном округах интеграторы и реселлеры больше всего ценят сервисную поддержку – 21%, причем наличие представительств вендоров и дистрибьюторов в регионе внедрения имеет большое значение.

При этом ожидания от локального присутствия разработчика или дистрибьютора разнятся. В ПФО, ЦФО и ЮФО важно, чтобы в первую очередь присутствовали региональные офисы вендора. В Сибири и на Дальнем Востоке, СЗФО и УФО ждут прежде всего, что в регионах будет локализован дистрибьютор.

Треть всех опрошенных респондентов называют болезненным переход на российские решения в промышленности. Что связано, в первую очередь, с низкой совместимостью российских ИТ-продуктов с унаследованными иностранными системами. Самыми востребованными среди заказчиков становятся компетенции по внедрению решений, аудиту, проектированию, ИТ-инфраструктуры.

Более трети респондентов из СЗФО, УФО, Сибири и Дальнего Востока отмечают, что приоритет их заказчиков – комплексная интеграция «железо+софт». 27% респондентов из ПФО и 26% из ЮФО соответственно указали приоритетной задачей своих заказчиков оптимизацию затрат на ИТ-инфраструктуру. В УФО, ЦФО и ЮФО респонденты отметили также задачи по управлению технологическими процессами, исполнению требований регуляторов.

Растет спрос на повышение отказоустойчивости систем в УФО (13%), ЦФО (16%), СЗФО (11%). В ЮФО – на повышение надежности систем передачи и хранения данных (11%). ЦОДы и решения с использованием ИИ – технологии, на которые идет тренд в регионах у заказчиков, такой вариант выбрали более 26% всех опрошенных. Однако 22% интеграторов и реселлеров отметили, что в промышленности устойчивого спроса именно на новые технологии не наблюдают. И всего 9% респондентов признались, что расширяют портфель перспективными технологиями.