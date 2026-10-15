Более 60% обращений от жителей ИИ решает без участия человека - аналитика Ujin

Жители многоквартирных домов все чаще решают бытовые вопросы с помощью искусственного интеллекта. По данным Ujin, по итогам пяти месяцев 2026 г. ИИ‑ассистент Ujin в качестве первой линии технической поддержки обработал более 60% обращений от собственников без передачи заявки специалисту на исполнение. Жители получили решение в моменте, а сотрудники техподдержки не тратили время на шаблонные ответы. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

В 86% диалогов пользователь достигал целевого действия: получал нужную информацию, переходил к функционалу или корректно оформлял заявку. Среди самых востребованных сценариев – помощь с мобильным приложением (19,3%), настройка и диагностика устройств умного дома (15,9%), а также обработка экстренных запросов, связанных с аварийными ситуациями в доме (4,5%).

В 39,7% случаев ассистент оформил заявку для подключения в работу технической поддержки. Специалисты получают уже структурированные заявки с четким описанием проблемы, адресом и контекстом, что сокращает время на уточнение деталей и ускоряет реальное решение проблемы.

На объектах партнеров Ujin доля заявок, обработанных ассистентом на первой линии управляющей компании, составляет порядка 32-35%. С января 2024 г. Ujin Assistant прошел путь с 67% до 87% точности ответа на запрос от жителя. К примеру, резиденты ЖК «Основатели» в Новосибирске чаще всего обращаются к ассистенту для оформления заявок в УК: успешность обработки таких обращений составляет до 91%. В основном это вопросы по работе сантехников, электриков и ремонту. Также востребована консультационная поддержка: помощь в настройке камер и домофонов, добавлении пользователей в мобильное приложение. Набирает популярность и контроль доступа на территорию для гостей или машин – в этих случаях ассистент корректно создает пропуска.

Говоря о прогнозе развития ИИ-инструментов для управляющих организаций, все большее применение начнут получать предиктивное обслуживание и анализ энергопотребления на объектах, развитие автономного агента поддержки и адаптивного управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием. К 2029-2030 гг. искусственный интеллект должен перейти от обработки отдельных запросов к комплексному анализу эксплуатации здания и стать единой многоагентной системой, в которой отдельные ИИ-модули отвечают за инженерное оборудование, безопасность, сервисы для жителей и аналитику. При этом стратегические решения, контроль безопасности и ответственность за управление объектом останутся за специалистами управляющей организации.

«ИИ не заменяет человека, но делает сервис быстрее и прозрачнее, — сказала CEO Ujin Светлана Перминова. — Мы рассматриваем Ujin Assistant не как вспомогательный инструмент, а как полноценный элемент системы управления качеством сервиса, инфраструктурой умного здания. По данным аналитики, технология уже сейчас способна закрывать значительную часть типовых запросов с предсказуемым результатом, что позволяет управляющим организациям перераспределять ресурсы на задачи, где действительно требуется помощь специалиста, и повышать общую эффективность работы».