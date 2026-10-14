Цифровое решение МТС поможет вести мониторинг паводков в Приморье

МТС совместно с Агентством по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края реализовали пилотный проект по умному мониторингу угроз паводка в зонах с высоким риском подтопления. Система, состоящая из оборудования для контроля состояния окружающей среды и аналитической платформы, позволяет оперативно отслеживать изменение уровня воды и прогнозировать риски наводнений для оповещения экстренных служб и минимизации ущерба. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты установили гидропост на реке Сунгача в селе Марково Лесозаводского городского округа. Цифровое решение состоит из комплекса измерительного оборудования и высокотехнологичных датчиков. Данные с гидропоста передаются на специальную аналитическую платформу, которая моделирует развитие событий в разрезе прогнозирования прохождения паводка и выводит информацию на экран диспетчера в формате удобных дашбордов. При достижении неблагоприятной ситуации или превышении критического уровня воды, система выдает предупреждение, которое диспетчер через систему может направить оперативным службам. Аналитика прохождения паводковых явлений накапливается в системе в виде архива, что будет полезно для моделирования и использования данных в дальнейшем.

Территория пилотного проекта выбрана неслучайно. Земли вокруг реки Сунгача – заповедная зона. Река вытекает из озера Ханка и впадает в Уссури. При разливе и загрязнении русла Сунгачи поднимается и уровень воды в Ханке, а вышедший из берегов водоем топит рисовые поля, снижая урожаи.

«Цифровые решения МТС для мониторинга экологических рисков уже внедрены в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья. Технологии помогают бороться с природными пожарами, контролировать чистоту воздуха и следить за паводковой обстановкой. Так, в Приморском крае успешно работают и предотвращают природные пожары около 80 умных камер МТС со встроенным аппаратно-программным комплексом, нацеленным на распознавание огня и дыма. В преддверии осенних дождей пилотный проект по предотвращению паводков стал еще одним важным звеном в цепочке цифровых решений для охраны окружающей среды в регионе», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

По итогам пилотного проекта цифровое решение МТС может быть масштабировано на еще 30 рек Приморского края.