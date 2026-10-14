Система Directum Lite взяла под контроль документооборот «Норд-Вест Инжиниринг»

«Норд-Вест Инжиниринг» внедрила Directum Lite для работы с большим количеством входящей и исходящей корреспонденции, внутренними документами и договорами. Теперь все материалы хранятся в одной системе, автоматически заносятся и проходят согласование по настроенным маршрутам. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Документы на подпись поступают генеральному директору отдельно от других задач и не теряются в списке дел, а историю работы с ними можно посмотреть в системе. Поиск позволяет быстро находить нужную информацию.

Раньше часть документов создавали, подписывали и передавали исполнителям в распечатанном виде, а руководству приходилось самостоятельно контролировать их движение. Несмотря на то, что в управлении компании три сотрудника, бумажная рутина снижала эффективность организации.

«Мы понимаем, что «вырастить» систему вместе с компанией — дешевле и проще, чем покупать ПО, когда сильно увеличится штат и количество бизнес-процессов. Уже внедренную систему получится масштабировать и добавить новую функциональность. Directum Lite можно адаптировать под изменившиеся условия даже без помощи разработчика — самостоятельно с помощью no-code», – сказала Анна Красильникова, генеральный директор «Норд-Вест Инжиниринг».