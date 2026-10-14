CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Система Directum Lite взяла под контроль документооборот «Норд-Вест Инжиниринг»

«Норд-Вест Инжиниринг» внедрила Directum Lite для работы с большим количеством входящей и исходящей корреспонденции, внутренними документами и договорами. Теперь все материалы хранятся в одной системе, автоматически заносятся и проходят согласование по настроенным маршрутам. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Документы на подпись поступают генеральному директору отдельно от других задач и не теряются в списке дел, а историю работы с ними можно посмотреть в системе. Поиск позволяет быстро находить нужную информацию.

Раньше часть документов создавали, подписывали и передавали исполнителям в распечатанном виде, а руководству приходилось самостоятельно контролировать их движение. Несмотря на то, что в управлении компании три сотрудника, бумажная рутина снижала эффективность организации.

«Мы понимаем, что «вырастить» систему вместе с компанией — дешевле и проще, чем покупать ПО, когда сильно увеличится штат и количество бизнес-процессов. Уже внедренную систему получится масштабировать и добавить новую функциональность. Directum Lite можно адаптировать под изменившиеся условия даже без помощи разработчика — самостоятельно с помощью no-code», – сказала Анна Красильникова, генеральный директор «Норд-Вест Инжиниринг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры

В подвале цеха УАЗ нашли тайную майнинг-ферму. Она обошлась заводу в миллион

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

Под санкции ЕС попали «Аквариус» и «дочки» ГК «Элемент»

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Хакер украл данные 8,8 млн граждан страны, введя пароль «123456»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще