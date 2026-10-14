Okdesk расширила возможности долгосрочного планирования и формирования графиков

Российская платформа Okdesk для управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР, объявила о расширении возможностей долгосрочного планирования и формирования графиков. Теперь пользователи могут формировать планы регламентных работ на месяцы и годы вперёд, видеть будущую загрузку на календаре и автоматически превращать запланированные работы в заявки Okdesk.

До появления обновления Okdesk в основном помогал управлять уже возникшими заявками и неисправностями, а также работами, выявленными в ходе обходов или на основании данных из систем мониторинга. Теперь платформа позволяет управлять и третьим источником работ — плановым регламентным обслуживанием.

Модуль «Планы ТО» позволяет создавать планы-графики ТО оборудования на сроки до пяти лет, задавать периодичность и формировать регламентные работы по готовым технологическим картам с перечнем операций и требованиями к их выполнению. В календарной «шахматке» будущие работы отображаются в разрезе объектов и оборудования по периодам. Это позволяет заранее видеть пики нагрузки и нехватку специалистов с учётом нормо-часов и перераспределять работы до наступления сроков — чтобы не допускать перегрузки и срывов планового обслуживания.

При наступлении заданной даты Okdesk автоматически создаёт заявку с нужными параметрами, назначает ответственного в соответствии с выбранной стратегией и прикрепляет технологическую карту. После выполнения в системе сохраняется фактический результат, затраченное время, материалы и выявленные неисправности.

Таким образом, весь цикл объединён в одном контуре: планирование — график — заявка — выполнение — факт— анализ.

«Сегодня на рынке есть разрыв между сервисными системами, ориентированными на работу с текущими обращения, и тяжёлыми EAM/ТОиР-решениями с глубокой функциональностью управления производственными активами. Между этими классами решений существует отдельная потребность — управлять не только текущими обращениями, но и будущей эксплуатацией, не внедряя при этом сложную EAM-систему. Новая функциональность и этап в развитии платформы заполняют этот разрыв», — отметил Кирилл Федулов, основатель и директор по развитию Okdesk.

Решение подходит внешним сервисным компаниям, объектам крупной коммерческой недвижимости, розничным и другим распределённым сетям, а также производственным предприятиям. В первую очередь оно ориентировано на компании, которым уже недостаточно простого управления заявками и требуется планировать эксплуатацию оборудования и инфраструктуры, но при этом не нужна глубина и сложность полноценной EAM-системы.