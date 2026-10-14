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МТС включила 5G на территории спорткомплекса «Лужники»

МТС объявляет о покрытии связью нового поколения 5G спортивного комплекса «Лужники». Теперь владельцы смартфонов с поддержкой 5G могут пользоваться высокоскоростным интернетом на всей территории «Лужников», включая Большую спортивную арену. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону покрытия вошла вся открытая территория архитектурно-паркового ансамбля площадью около 150 гектаров, а также визитная карточка «Лужников» – Большая спортивная арена вместимостью более 80 тыс. человек.

5G-сеть в «Лужниках» организована поверх модернизированной сети LTE в диапазоне 2100 МГц по принципу технологической нейтральности. Модернизированная до стандарта 5G-сеть в «Лужниках» примыкает к гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц на смотровой площадке на Воробьевых горах, Университетской площади у здания МГУ и Воробьевской набережной. Это одни из самых посещаемых мест в столице.

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«Высокоскоростной интернет востребован на территории «Лужников» в силу высокой концентрации и интернет-активности пользователей на площадке. В период проведения фестивалей, соревнований и концертов сеть в спортивном комплексе «Лужники» испытывает особенно высокую нагрузку: объем передачи данных за летние месяцы 2026 г. вырос здесь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%, – сказал вице-президент, директор МТС в Московском регионе Дмитрий Рылов. – МТС, как технологический лидер, развивает сеть 5G в первую очередь в самых популярных среди жителей и гостей Москвы местах, применяя при этом модернизацию сети поверх существующей инфраструктуры LTE и строительство новой инфраструктуры в диапазоне 4,9 ГГц».

5G-сеть, работающая в режиме технологической нейтральности, открыта во всей центральной части Москвы в пределах Садового кольца, на ВДНХ, в районах Раменки, Дорогомилово, Басманный и ряде других. 5G-сеть с поддержкой диапазона 4,9 ГГц работает в парке «Зарядье», на площади Победы на Поклонной горе, Тверском бульваре, парке развлечений «Остров мечты», улице Никольская, парке «Патриот», на Краснопресненской, Раушской и Москворецкой набережных.

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