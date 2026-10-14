«МегаФон» усилил 4G в самом северном городе Сахалина

Пользователи в Охе Сахалинской области получили более стабильное и емкое 4G-покрытие. МегаФон расширил здесь телеком-сеть, что позволило обеспечить для абонентов оператора скорость передачи данных до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оха – самый северный город Сахалина, региональный центр добычи нефти и газа. От него до столицы области, Южно-Сахалинска, почти 800 километров. Несмотря на удаленность, охинцы активно выходят в Сеть: пользуются цифровыми услугами, смотрят фильмы онлайн и переписываются в мессенджерах. За год один абонент в Охе в среднем стал расходовать на 21% больше мобильного трафика, что потребовало обновления инфраструктуры.

Чтобы обеспечить комфортную передачу данных при растущем спросе, инженеры запустили дополнительное оборудование в районе улицы Никитюка. Комбинация нескольких частот обеспечила глубокое проникновение сигнала в здания, более широкое покрытие, а также значительно увеличила пропускную способность сети для передачи большого объема трафика. Этот район важен для горожан: здесь расположены жилые дома и магазины, а также через него выезжают на дачи или на пикники к местным озерам.

«Качественная связь в Охе — это основа комфорта для каждого жителя, особенно в условиях удаленности от более заселенной части острова. Мы понимаем, что для пользователей стабильный интернет и голосовая связь означают возможность оставаться на связи с родными, работать и получать необходимые цифровые услуги. Улучшая технические параметры сети, мы создаем равные возможности для жителей севера Сахалина, позволяя им быть в курсе всех событий и пользоваться современными сервисами без ограничений», – сказал директор «МегаФона» в Сахалинской области Михаил Харченко.