CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил 4G в самом северном городе Сахалина

Пользователи в Охе Сахалинской области получили более стабильное и емкое 4G-покрытие. МегаФон расширил здесь телеком-сеть, что позволило обеспечить для абонентов оператора скорость передачи данных до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оха – самый северный город Сахалина, региональный центр добычи нефти и газа. От него до столицы области, Южно-Сахалинска, почти 800 километров. Несмотря на удаленность, охинцы активно выходят в Сеть: пользуются цифровыми услугами, смотрят фильмы онлайн и переписываются в мессенджерах. За год один абонент в Охе в среднем стал расходовать на 21% больше мобильного трафика, что потребовало обновления инфраструктуры.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Чтобы обеспечить комфортную передачу данных при растущем спросе, инженеры запустили дополнительное оборудование в районе улицы Никитюка. Комбинация нескольких частот обеспечила глубокое проникновение сигнала в здания, более широкое покрытие, а также значительно увеличила пропускную способность сети для передачи большого объема трафика. Этот район важен для горожан: здесь расположены жилые дома и магазины, а также через него выезжают на дачи или на пикники к местным озерам.

«Качественная связь в Охе — это основа комфорта для каждого жителя, особенно в условиях удаленности от более заселенной части острова. Мы понимаем, что для пользователей стабильный интернет и голосовая связь означают возможность оставаться на связи с родными, работать и получать необходимые цифровые услуги. Улучшая технические параметры сети, мы создаем равные возможности для жителей севера Сахалина, позволяя им быть в курсе всех событий и пользоваться современными сервисами без ограничений», – сказал директор «МегаФона» в Сахалинской области Михаил Харченко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

В подвале цеха УАЗ нашли тайную майнинг-ферму. Она обошлась заводу в миллион

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

Под санкции ЕС попали «Аквариус» и «дочки» ГК «Элемент»

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Хакер украл данные 8,8 млн граждан страны, введя пароль «123456»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще