EligoVision показала промышленную AR-платформу на базе ОС «Аврора»

Компания EligoVision показала пилот AR-платформы EV Toolbox на базе ОС «Аврора» для промышленности. Решение основано полностью на российском программном стеке. Приложение позволяет сотруднику производства получить необходимую информацию об оборудовании, наведя на него камеру планшета на доверенной операционной системе. Об этом CNews сообщили представители EligoVision.

AR — это сокращение от английского Augmented Reality, что переводится как «дополненная реальность». Это технология, которая накладывает цифровые элементы (3D-модели, анимацию, текст, звуки) на реальный мир в режиме реального времени.

Планшет на базе «Авроры» при наведении на реальный промышленный клапан показывает физический объект, а поверх него в режиме реального времени 3D-модель, созданную на основе конструкторской CAD-модели. Благодаря этому оператор мог буквально «заглянуть внутрь» клапана: раскрыть его конструкцию, выделить отдельные узлы и получить основную техническую информацию о них.

Зачастую на производстве уже накоплен объем цифровой информации об оборудовании: CAD-модели, техническая документация, данные систем технического обслуживания и ремонта (ТОиР), управления производством (MES) и цифровых двойников. Но когда сотрудник находится непосредственно перед оборудованием, нужную информацию по-прежнему приходится искать в разных системах, документах и интерфейсах. А это лишнее время, ошибки, и возможный простой оборудования. Чтобы этого избежать AR-платформа EV Toolbox делает само оборудование точкой доступа к его цифровым данным.

После прохождения этапа пилотирования ожидается подключение реальных производственных данных: история обслуживания, инструкции, каталожные номера запчастей, активные задания на ремонт и информация из систем ТОиР, MES, ERP или цифрового двойника. Ключевое отличие такого подхода - цифровая информация привязана непосредственно к физическому объекту и его конкретным узлам. Оператору не нужно отдельно искать оборудование в информационной системе и самостоятельно сопоставлять найденные данные с реальным объектом.

В перспективе обмен информацией может работать в обе стороны. Оператор не только получает нужные данные непосредственно на месте выполнения работ, но и может передавать информацию с площадки обратно в корпоративные системы: например, зафиксировать обнаруженное отклонение, изменить статус оборудования, добавить комментарий или фотографию, создать запрос на обслуживание.

В результате AR становится интерактивным интерфейсом между физическим оборудованием, сотрудником и производственными информационными системами. Такой подход открывает несколько интересных сценариев для производства: техническое обслуживание и ремонт, интерактивные рабочие инструкции, обучение сотрудников, проведение осмотров и обходов, и в перспективе использование AR как визуального интерфейса к промышленному цифровому двойнику.