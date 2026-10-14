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Efsol выполнила срочную миграцию высоконагруженной Kubernetes-платформы после выхода из строя двух ЦОД

Компания Efsol выполнила срочную миграцию высоконагруженной Kubernetes-платформы после потери двух из трех площадок размещения. Главной задачей стало восстановление работоспособности сервиса и перенос полноценной cloud-native среды, включающей не только production-контур, но и инструменты разработки, доставки и эксплуатации приложений. Об этом CNews сообщили представители Efsol.

Проект с высокими требованиями к отказоустойчивости

Проект представлял собой высоконагруженную онлайн-платформу с повышенными требованиями к доступности и отказоустойчивости.

Архитектура решения включала: контейнеризированное приложение; три независимых Kubernetes-кластера; production-контур; CI/CD-контур для сборки и доставки изменений; базы данных MySQL; GitLab Container Registry; объектное хранилище S3; сервисы маршрутизации и публикации контента через CDN; дополнительные платформенные сервисы.

Таким образом, задача миграции заключалась не только в переносе вычислительных ресурсов, а в восстановлении полноценной экосистемы разработки и эксплуатации.

Срочный перенос в облако Efsol

После обращения клиента команда Efsol оперативно подготовила новую облачную среду и выполнила перенос компонентов платформы.

В рамках миграции специалисты Efsol: подготовили инфраструктуру под Kubernetes-нагрузку; развернули необходимые кластеры; восстановили работу контейнеризированных приложений; перенесли production-среду; восстановили CI/CD-процессы; обеспечили работу GitLab Container Registry; настроили взаимодействие с объектным хранилищем S3; обеспечили работу CDN и других платформенных компонентов; выполнили перенос и подключение баз данных MySQL.

Особенность проекта заключалась в необходимости сохранить не только работоспособность пользовательского сервиса, но и весь процесс выпуска новых версий приложения.

Новая инфраструктура Efsol

После миграции проект был размещен в облаке Efsol.

Облачная инфраструктура Efsol расположена в защищенном контуре Москвы, в зоне действия московской системы противовоздушной обороны.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Дополнительным элементом повышения отказоустойчивости является наличие собственной площадки Efsol во Владивостоке, которая может использоваться для построения территориально распределенных архитектур и резервирования критичных сервисов.

Такая архитектура позволяет учитывать риски потери отдельных площадок и создавать решения с дополнительным уровнем географического распределения.

Результат проекта

В результате срочной миграции клиент получил: восстановленную работу высоконагруженной онлайн-платформы; перенесенные Kubernetes-кластеры; работающий production-контур; восстановленный CI/CD-процесс; сохранение возможностей дальнейшей разработки и выпуска обновлений; размещение инфраструктуры в новом облачном контуре; возможность дальнейшего масштабирования и построения геораспределенной архитектуры.

«В подобных проектах недостаточно просто предоставить вычислительные мощности. Современные высоконагруженные платформы состоят из десятков взаимосвязанных компонентов: Kubernetes-кластеры, базы данных, системы хранения, CI/CD-инструменты и сервисы доставки контента. В этом проекте нашей задачей было быстро восстановить полноценную среду эксплуатации и разработки, чтобы бизнес мог продолжить работу без длительного перерыва. Наличие собственной облачной инфраструктуры и команды с опытом работы со сложными Kubernetes-проектами позволило выполнить такой перенос в сжатые сроки», — отметил руководитель проекта Денис Пахомов.

Вывод

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Сценарий показал важность подготовки к возможным отказам отдельных инфраструктурных площадок даже при использовании крупных облачных провайдеров.

Для современных онлайн-платформ критически важно иметь архитектуру, которая позволяет быстро переносить нагрузку между инфраструктурными контурами и сохранять непрерывность разработки и эксплуатации.

Efsol предоставляет облачную инфраструктуру для размещения высоконагруженных приложений, Kubernetes-платформ, корпоративных систем и сервисов, которым требуется высокая доступность и возможность масштабирования.

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