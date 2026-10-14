Efsol выполнила срочную миграцию высоконагруженной Kubernetes-платформы после выхода из строя двух ЦОД

Компания Efsol выполнила срочную миграцию высоконагруженной Kubernetes-платформы после потери двух из трех площадок размещения. Главной задачей стало восстановление работоспособности сервиса и перенос полноценной cloud-native среды, включающей не только production-контур, но и инструменты разработки, доставки и эксплуатации приложений. Об этом CNews сообщили представители Efsol.

Проект с высокими требованиями к отказоустойчивости

Проект представлял собой высоконагруженную онлайн-платформу с повышенными требованиями к доступности и отказоустойчивости.

Архитектура решения включала: контейнеризированное приложение; три независимых Kubernetes-кластера; production-контур; CI/CD-контур для сборки и доставки изменений; базы данных MySQL; GitLab Container Registry; объектное хранилище S3; сервисы маршрутизации и публикации контента через CDN; дополнительные платформенные сервисы.

Таким образом, задача миграции заключалась не только в переносе вычислительных ресурсов, а в восстановлении полноценной экосистемы разработки и эксплуатации.

Срочный перенос в облако Efsol

После обращения клиента команда Efsol оперативно подготовила новую облачную среду и выполнила перенос компонентов платформы.

В рамках миграции специалисты Efsol: подготовили инфраструктуру под Kubernetes-нагрузку; развернули необходимые кластеры; восстановили работу контейнеризированных приложений; перенесли production-среду; восстановили CI/CD-процессы; обеспечили работу GitLab Container Registry; настроили взаимодействие с объектным хранилищем S3; обеспечили работу CDN и других платформенных компонентов; выполнили перенос и подключение баз данных MySQL.

Особенность проекта заключалась в необходимости сохранить не только работоспособность пользовательского сервиса, но и весь процесс выпуска новых версий приложения.

Новая инфраструктура Efsol

После миграции проект был размещен в облаке Efsol.

Облачная инфраструктура Efsol расположена в защищенном контуре Москвы, в зоне действия московской системы противовоздушной обороны.

Дополнительным элементом повышения отказоустойчивости является наличие собственной площадки Efsol во Владивостоке, которая может использоваться для построения территориально распределенных архитектур и резервирования критичных сервисов.

Такая архитектура позволяет учитывать риски потери отдельных площадок и создавать решения с дополнительным уровнем географического распределения.

Результат проекта

В результате срочной миграции клиент получил: восстановленную работу высоконагруженной онлайн-платформы; перенесенные Kubernetes-кластеры; работающий production-контур; восстановленный CI/CD-процесс; сохранение возможностей дальнейшей разработки и выпуска обновлений; размещение инфраструктуры в новом облачном контуре; возможность дальнейшего масштабирования и построения геораспределенной архитектуры.

«В подобных проектах недостаточно просто предоставить вычислительные мощности. Современные высоконагруженные платформы состоят из десятков взаимосвязанных компонентов: Kubernetes-кластеры, базы данных, системы хранения, CI/CD-инструменты и сервисы доставки контента. В этом проекте нашей задачей было быстро восстановить полноценную среду эксплуатации и разработки, чтобы бизнес мог продолжить работу без длительного перерыва. Наличие собственной облачной инфраструктуры и команды с опытом работы со сложными Kubernetes-проектами позволило выполнить такой перенос в сжатые сроки», — отметил руководитель проекта Денис Пахомов.

Вывод

Сценарий показал важность подготовки к возможным отказам отдельных инфраструктурных площадок даже при использовании крупных облачных провайдеров.

Для современных онлайн-платформ критически важно иметь архитектуру, которая позволяет быстро переносить нагрузку между инфраструктурными контурами и сохранять непрерывность разработки и эксплуатации.

Efsol предоставляет облачную инфраструктуру для размещения высоконагруженных приложений, Kubernetes-платформ, корпоративных систем и сервисов, которым требуется высокая доступность и возможность масштабирования.