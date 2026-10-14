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Более 2000 новоселов в жилых комплексах Тюмени обеспечили гигабитом от МТС

МТС запустила сеть высокоскоростного домашнего интернета еще в четырех новых жилых комплексах Тюмени. Более 2000 семей в многоквартирных домах получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС впервые развернули гигабитную сеть домашнего интернета в новых жилых комплексах «Румянский», «Дружеский», «Беринг» и «Новатор» в разных частях города, где активно развивается цифровая инфраструктура. Высокая пропускная способность оптической линии связи, развернутой в районе улиц Кремлевская, Одесская, Новаторов и Камчатская, делает интернет-соединение стабильным и высокоскоростным даже в период пиковых нагрузок. Сеть дает возможность новоселам одновременно подключать к интернету десятки устройств, в том числе обеспечивать бесперебойную работу всех гаджетов «умного дома»: климатической техники, счетчиков электроэнергии, воды, тепла, а также систем безопасности.

Кроме того, построенная гигабитная инфраструктура может стать дополнительным каналом для мобильных звонков. Благодаря бесплатной технологии VoWiFi, которую поддерживает большинство гаджетов, голосовой трафик направляется не через базовые станции, а через сеть Wi-Fi, обеспечивая надежную связь в любых условиях.

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«Тюмень регулярно входит в топ российских городов по объемам и темпам ввода жилья. С развитием современных микрорайонов мы стремимся сделать так, чтобы новоселы сразу при получении ключей от квартир имели доступ к цифровым услугам, так как видим в этом высокую потребность со стороны горожан. За год спрос на подключение к домашнему интернету в новостройках вырос более чем на 30%. Все это позволяет значительно повысить бытовой комфорт, оперативно решать свои повседневные задачи с помощью цифровых сервисов», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ранее МТС обеспечила доступом к гигабитному домашнему интернету «Квартал на Гастелло», «Машаров», «Мозаика Парк», «Дом на Большой Спасской», «Скандия Комарово парк», «Республики» и многие другие.

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