Без облачной и инфраструктурной зависимости: Smart Engines расширила поддержку документов для ВЭД в Smart Document Engine 3.6

Smart Engines расширила в Smart Document Engine 3.6 поддержку документов для внешнеторговой деятельности бизнеса. Платформа мгновенно распознает и вводит данные из счетов, УПД, транспортных и товарных накладных, деклараций и других документов и работает локально на смартфонах, планшетах и других устройствах сотрудников – что обеспечивает полную независимость от внешней инфраструктуры, а значит, непрерывность и отказоустойчивость бизнес-процессов. Это особенно важно, так как исключает риски сбоя облачных серверов или недоступности интернет-соединения: ввод данных происходит прямо в точке операции. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Обновленный Smart Document Engine 3.6 распознает полный пакет документов как для внутренних перевозок, так и для экспорта: к уже поддерживаемым счетам-фактурам, УПД, товарным и транспортным накладным добавлены декларации на товары, информация о фактически вывезенных товарах и статистические формы учета перемещения товаров. Для автоматического извлечения данных достаточно сфотографировать документ или загрузить его скан – данные поступят в учетные системы компании в структурированном виде. При этом вся обработка происходит мгновенно и прямо на конечных устройствах, что делает ввод данных свободным от любых платформенных и инфраструктурных барьеров, позволяя распознавать документы на складах, в логистических центрах, таможенных терминалах и других точках.

Обновление позволяет компаниям мгновенно извлекать данные из документов, необходимых для бухгалтерского учета внешнеторговых операций, подтверждения экспорта и возврата НДС, а также таможенного оформления поставок. Это особенно важно для экспортеров и импортеров, производителей, торговых и логистических компаний, таможенных брокеров и бухгалтерий, где ежемесячно обрабатываются сотни деклараций со сведениями о товаре, его количестве, стоимости, отправителе, получателе и других характеристиках. В этих процессах каждая отгрузка и каждая заявка сопровождается пакетом документов с десятками реквизитов, а ошибка в одной графе может обернуться простоем груза или задержкой сделки.

Smart Document Engine 3.6 обеспечивает высокоточное распознавание всех реквизитов из деклараций на товары, счетов-фактур и транспортных документов, включая наименование, адрес, ИНН и другие данные экспортера, получателя и декларанта, а также описание и код товара, валюту, суммы и другие ключевые сведения. Платформа сама определяет тип документа и автоматически извлекает номера, наименования, таблицы, а также проверяет наличие подписей и печатей, сохраняя исходную структуру документа. В общей сложности Smart Document Engine обеспечивает распознавание 230 типов документов, включая документы стран СНГ, БРИКС и других государств мира, и поддерживает более 100 языков.

Smart Document Engine – флагманская платформа Smart Engines для распознавания первичных бухгалтерских, кадровых, финансовых и других корпоративных документов. Благодаря on-premise архитектуре данные и изображения документов не передаются во внешние сервисы и обрабатываются внутри контура организации. Это позволяет без риска утечек работать с информацией, которая относится к коммерческой тайне, и персональными данными, а бизнес-процессы не прерываются при сбоях внешних каналов связи и облачных сервисов.

Smart Document Engine включен в Единый реестр российского ПО Минцифры России и относится к классу искусственного интеллекта.