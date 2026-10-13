«PIX Оператор» решил задания экзамена «1С:Специалист-консультант»

Методологи компании PIX провели исследование, в котором дали ИИ-агенту настоящую задачу из сборника прикладных задач экзамена «1С:Специалист-консультант» по конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия». Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

«PIX Оператор» — это корпоративный ИИ-агент, который подключается к рабочим системам компании и выполняет в них реальные задачи. Агент сам понимает задачу, выбирает нужные инструменты и выполняет цепочку действий до результата. Решение «PIX Оператор» может применяться для работы с решениями «1С» (типовыми, а также полностью самописными), а также с корпоративными базами знаний и другими источниками - мессенджерами, почтой и любыми внешними сервисами по протоколу MCP.

Для объективной проверки возможностей ИИ-агента был выбран реальный экзамен, который проходят пользователи «1С». Такой формат позволил оценить работу системы в практических условиях и сформировать представление о его готовности помогать сотрудникам, которым необходимо эффективно использовать возможности искусственного интеллекта в ежедневной работе с «1С».

Задача

По условиям экзамена рассматривалась задача для торговой организации, работающей с сырьевыми и несырьевыми товарами, осуществляющей их реализацию как внутри страны, так и на экспорт. «PIX Оператор»у предстояло сформировать товарные комплекты с упаковочными материалами, учесть услуги упаковки и аренды, вести раздельный учет входного НДС при сочетании внутренних и экспортных продаж, а также отразить валютную выручку и расчеты с поставщиками. Отдельное внимание уделялось подтверждению нулевой ставки НДС по одной группе отгрузок и отражению неподтверждения по другой. Завершающим этапом стало формирование вычетов и книги покупок с дополнительным листом, закрытие месяцев и пояснение остатков НДС.

Ход экзамена: условия запуска и подготовка

«PIX Оператор» настроил чистую базу, оформил торговые операции и выполнил отражение НДС по экспорту в «1С:Бухгалтерии 8». Организацию, справочники и документы «PIX Оператор» создавал самостоятельно. ИИ-помощник работал с полными правами; запись и проведение не требовали подтверждения от пользователя. В качестве модели LLM использовалась локальная модель Qwen3.8-27B. И еще важное ограничение – ИИ-агент не имел возможности написать или исполнить код в рамках решения задачи, а мог использовать только те инструменты, которые предоставлены в рамках встроенных коннекторов.

Каждое поручение запускалось в новой сессии (чате), агент самостоятельно подхватывал контекст. При этом документы и остатки сохранялись в общей базе. Внутри поручений человек не вмешивался. При нештатном завершении допускался автоматический повтор в новой сессии, максимум три попытки.

Итоги

Подготовлена база. Созданы организация, настройки учета, справочники и начальные остатки.

Отражены операции. Закупки, комплектация и упаковка, внутренние продажи, экспорт и оплаты.

Выполнены расчеты. Распределение НДС, подтверждение и неподтверждение экспорта, вычеты и закрытие периодов.

Контрольные суммы сошлись. По отчету эксперимента выбранные итоговые суммы совпали с учебным решением.

Общая длительность всех сессий, с учетом ожидания модели и ответов инструментов составила 2 ч 53 мин 8 с (в реальном экзамене дается ограничение в 3 часа). За это время: выполнено 42 последовательных поручения; вызовы инструментов — 1 256 (Из них 97 вернули ошибку, на которые агент штатно реагировал во время работы).

«Результаты экзамена подтверждают, что «PIX Оператор» уверенно взаимодействует с «1С» и уже способен выполнить полный цикл работы пользователей, связанный с анализом данных, поиском информации, вводом данных и выполнением практических действий в системе. Это позволяет говорить не только о потенциале ИИ-инструментов, но и их готовности помогать сотрудникам, которым необходимо эффективно использовать возможности искусственного интеллекта в ежедневной работе», — сказал Кирилл Серов, владелец продукта «PIX Оператор», PIX Robotics

«Для бизнеса ценность ИИ определяется не убедительностью ответа, а результатом в рабочей системе. Эксперимент показал, что агент способен не просто предложить решение, а выполнить цепочку операций и получить корректный результат. Рынок движется от ИИ-помощников к агентам, которым можно делегировать работу. Но важно, чтобы человек сохранял контроль: определял, что агенту разрешено, проверял результаты и согласовывал наиболее ответственные действия. Сочетание самостоятельности и управляемости - основа развития PIX Оператора», — сказал Сергей Белостоцкий, директор по новым продуктам, PIX Robotics.