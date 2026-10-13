OCS оснастила флагманский магазин «ВинЛаб» решениями для цифровизации торговли

Компания OCS, российский дистрибьютор, обеспечила современными решениями для цифровизации торговли флагманский магазин сети «ВинЛаб». Об этом CNews сообщили представители OCS.

Торговая точка открылась в июне 2026 г. в Москве, в «IQ-квартале» делового центра «Москва-Сити». Его площадь составляет 162 кв. м, из которых 120 кв. м занимает торговый зал. Ассортимент насчитывает 2730 позиций, а вместимость полок достигает 3000 SKU. При оснащении магазина особое внимание было уделено цифровым инструментам, которые помогают автоматизировать повседневные операции сотрудников и сделать процесс выбора товаров более удобным для покупателей. В рамках проекта дистрибьютор поставил цифровые решения для оформления торгового пространства, автоматизации операционных процессов и взаимодействия с покупателями.

Для оформления торгового пространства были установлены видеостена и цифровые панели от ведущих производителей, часть из которых были кастомизированы специально для проекта. Они используются для размещения рекламного и навигационного контента и позволяют оперативно обновлять информацию без использования печатных материалов.

Для автоматизации операционных процессов OCS поставила мобильные принтеры Bixolon XM7-30 и терминалы сбора данных Bluebird S10. С их помощью сотрудники выполняют приемку и переоценку товара, маркировку продукции, аудит, замену ценников непосредственно в торговом зале. По оценке экспертов OCS, использование этих устройств позволяет сократить время выполнения таких операций примерно в четыре раза.

Во флагмане также используется робот-промоутер Industry F, который перемещает товары в торговом зале и привлекает внимание покупателей к отдельным категориям продукции. За поддержание чистоты отвечает робот-поломойщик. Использование роботизированных решений позволяет сети «ВинЛаб» передать технике часть рутинных операций, снизить нагрузку на сотрудников магазина и сократить затраты на фонд оплаты труда.

Кроме поставки решений, специалисты OCS участвовали в подборе устройств с учетом задач и технологических требований проекта, консультировали по вопросам их применения, взаимодействовали с производителями и тестировали оборудование перед вводом в эксплуатацию. При выборе решений эксперты учитывали требования к надежности, условиям эксплуатации, сроку службы и экономической эффективности.

«Ретейл остается одной из отраслей, где спрос на цифровизацию продолжает расти. Терминалы сбора данных, принтеры и цифровые панели уже стали привычными инструментами современных магазинов. В этом проекте мы дополнили их решением, которое напрямую влияет на покупательский опыт. Робот-промоутер привлекает внимание к продукции и способствует повышению продаж. Мы рассчитываем, что все решения покажут свою эффективность в реальной работе сети «ВинЛаб», — сказал Кирилл Мохов, старший менеджер по развитию бизнеса OCS.