CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Системное ПО
|

НТЦ ИТ «Роса» и ИГУ договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-образования и науки

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет» (ИГУ) в рамках проекта «Топ-ИТ» заключили соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и развития инновационной деятельности. В рамках партнерства университет получит 30 лицензий операционной системы «Роса Хром» для использования в учебном процессе. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса».

Передача лицензий станет первым практическим направлением сотрудничества. Использование «Роса Хром» в образовательном процессе позволит знакомить студентов с российским системным программным обеспечением и формировать практические навыки работы с отечественными ИТ-решениями.

Соглашение также предусматривает развитие совместных научных, образовательных и инновационных проектов, проведение исследований и мероприятий, обмен информацией и экспертизой, а также оказание технической и консультационной поддержки. Стороны планируют взаимодействовать в вопросах развития кадрового, научно-образовательного и инновационного потенциала и рассматривать возможности совместной работы над высокотехнологичными решениями.

Взаимодействие «Роса» и ИГУ будет выстраиваться на долгосрочной основе с возможностью развития новых направлений сотрудничества в сфере образования, науки и технологий.

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют
Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют цифровизация

«Для нас важно, чтобы знакомство с отечественными технологиями начиналось еще на этапе подготовки будущих специалистов. Университет дает фундаментальные знания, а взаимодействие с разработчиком позволяет дополнить их практическим опытом работы с решениями, которые уже применяются в российских организациях. Передача «Роса Хром» Иркутскому государственному университету — первый практический шаг нашего сотрудничества. Мы рассчитываем, что в дальнейшем оно будет развиваться в образовательных и научных проектах, обмене экспертизой и других совместных инициативах», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ «Роса».

«Для программ «Топ-ИТ» принципиально важно, чтобы сотрудничество с индустриальными партнёрами переходило от отдельных мероприятий к системной интеграции их технологий и экспертизы в образовательный процесс. Работа с НТЦ ИТ «Роса» позволит студентам осваивать отечественное системное программное обеспечение на практике, а преподавателям — включать современные российские ИТ-решения в содержание учебных дисциплин и проектных задач. Мы рассматриваем передачу лицензий «Роса Хром» как первый шаг к более широкому сотрудничеству в образовательных, проектных и исследовательских форматах», — отметила Анна Балахчи, руководитель Образовательного центра цифровой инженерии и программных технологий ИГУ, Центра реализации программ «Топ-ИТ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Мошенники притворяются сервисами «Яндекса» на фоне его сбоев

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

ЦТС отгрузил 50 тыс. российских плат для техники «Катюша»

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

CNews FORUM 2026: До главного ИТ-мероприятия остался месяц

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще