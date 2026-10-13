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Новосибирский областной клинический кожно-венерологический диспансер перешел на «Труконф»

Новосибирский кожно-венерологический диспансер перевел рабочие чаты, звонки и видеоконференции на платформу «Труконф», где теперь происходит все корпоративное общение. Решение развернули во внутреннем контуре учреждения, чтобы объединить коммуникации сотрудников в едином пространстве и обеспечить контроль над конфиденциальной информацией. Об этом CNews сообщили представители «Труконф».

Перед диспансером стояла задача организовать удобное взаимодействие между специалистами. Поскольку структурные подразделения расположены в разных районах города, нужно было обеспечить проведение совещаний, планерок, обучений и круглых столов без необходимости личного присутствия сотрудников. Много лет диспансер искал подходящее решение для проведения встреч. За это время было протестировано множество продуктов — от аппаратных комплексов Polycom до платформ Zoom, Marratech и др. Каждый из них решал отдельные задачи, но ни один не закрывал всех потребностей.

Достигнуть цели помогло решение «Труконф» — сейчас к платформе подключаются около 300 сотрудников диспансера ежедневно. Основой коммуникаций стал корпоративный мессенджер, где врачи могут в любой момент написать сообщение или созвониться. А если нужно быстро принять решение, сотрудники могут легко запланировать и запустить совещание в пару кликов, не теряя сути разговора. Это позволяет специалистам оперативно связываться друг с другом и обсуждать сложные клинические случаи.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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Платформа помогла отказаться от использования множества мессенджеров и электронной почты, объединить все рабочие взаимодействия в одном пространстве и обеспечить уверенность в том, что принимаемые административные, управленческие, организационные, стратегические и тактические решения не станут доступны третьим лицам. Решение развернуто в закрытом контуре и работает внутри инфраструктуры диспансера. Благодаря этому, данные не выходят за пределы учреждения и все коммуникации остаются под его контролем.

«Долгое время приходилось использовать компромиссные решения, которые не всегда были удобными и надежными. Мы рады, что с подключением к «Труконф» ситуация кардинально изменилась: проведение встреч стало системным и прочно вошло в повседневную работу диспансера», — сказал Виталий Самойлов, начальник информационно-технического отдела ГБУЗ НСО «НОККВД».

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