Napoleon IT стал партнером «Салют для бизнеса» по внедрению платформы ИИ-агентов GigaCowork

Napoleon IT вошел в число официальных партнеров «Салют для бизнеса» (входит в группу «Сбер») по внедрению платформы GigaCowork. Компания будет внедрять GigaCowork в бизнес-процессы заказчиков для повышения эффективности работы: настраивать интеграцию с корпоративными системами, обучать сотрудников и сопровождать решения после запуска. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

GigaCowork позволяет создавать ИИ-агентов и управлять их работой. Это цифровые помощники, которым сотрудники ставят задачи на естественном языке, например, подготовить отчет, сравнить коммерческие предложения, разобрать резюме и т.д. Агенты могут подключаться к корпоративным системам, например, к CRM и почте, и выполнять задачи от начала до конца, оставляя проверку финального результата за человеком. Napoleon IT будет вместе с заказчиком выбирать процессы для автоматизации и показатели, по которым можно оценить эффект внедрения, затем настраивать агентов, подключать необходимые данные и системы, подготавливать и обучать сотрудников заказчика. Для таких проектов компания готова направлять инженеров по внедрению ИИ (Forward-Deployed Engineers, FDE) в офисы заказчиков. Работая рядом с сотрудниками, они смогут изучить процесс на месте и настроить решение с учетом реальных задач команды.

В проектах Napoleon IT применение GigaCowork уже помогает автоматизировать рабочие задачи. Например, для девелопера ПАО «АПРИ» команда реализовала агента для работы с платформой «Наполеон Документы». Сотрудники загружают акты и сметы, задают поручение обычным языком и получают результаты сверки и отчеты по объектам. Решение о подписании документа остается за специалистом. По данным Napoleon IT, время от получения акта о приемке выполненных работ КС-2 до начала его проверки сократилось с полутора рабочих дней до двух часов. В компании «Ресурс|Увелка» ИИ-агенты помогают обрабатывать отклики на вакансии, связываться с кандидатами, организовывать собеседования и готовить офферы. По данным заказчика, время найма сократилось на 44%, а первый контакт с кандидатом занимает 10 минут вместо трех дней.

«Для бизнеса важно, чтобы ИИ-агенты работали на надежной российской платформе и при этом были встроены в привычные системы и процессы, повышая их эффективность. GigaCowork отвечает первому, а мы берем на себя второе. Благодаря этому заказчики быстрее переходят от идеи к работающему решению с измеримым результатом», – сказал Константин Прайс, коммерческий директор Napoleon IT.

«ИИ-агенты уже сейчас, день за днем, помогают компаниям повышать эффективность и быстрее адаптироваться к изменениям рынка. Наша цель — сделать GigaCowork доступным каждому бизнесу и здесь ключевую роль играет выбор надежного партнера. Совместное сотрудничество с Napoleon IT, с его глубоким знанием клиентского бизнеса и накопленными компетенциями, поможет компаниям любого масштаба получить удобный инструмент для работы сотрудников и ИИ», – сказал Владимир Толмачев, генеральный директор «Салют для бизнеса».