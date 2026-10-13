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МТС запустила сеть 5G на частотах LTE в Сочи

МТС запустила новый стандарт связи пятого поколения в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE в Сочи. В сети МТС Краснодарского края это четвертый город, где заработала новая сеть. В сентябре в числе первых российских городов 5G начала работать в Краснодаре, Новороссийске и Анапа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На данный момент в Большом Сочи доступны 10 локаций, где можно пользоваться новой сетью. В первую очередь это территория Центрального Сочи, а также Сириус. В частности, 5G-сигнал ускорил интернет в районе жд-вокзала Сириуса, на территориях филиала Российского университета дружбы народов и Центрального стадиона, частично – вдоль Курортного проспекта.

МТС начала поэтапное развертывание 5G на частотах LTE 2100 МГц в зонах максимальной активности абонентов на принципе технологической нейтральности. Это позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвертого и пятого поколений, наращивая покрытие 5G без строительства отдельной инфраструктуры.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Сочи стал одним из первых городов России, который объявил о готовности своей сети к запуску 5G еще в середине этого года. Мы провели большую работу, модернизировав свыше 2000 базовых станций и нарастив пропускную способность транспортной сети. Этот запуск будет важным шагом для развития и цифровизации курорта до нового уровня», – отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила операторам запускать сеть 5G частотах, выделенных под 4G, и на уже имеющемся оборудовании. С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 г. В ближайшее время сети 5G должны появиться в городах с населением более 1 млн человек, далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение трех лет.

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