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«МегаФон» прокачал связь для тысяч новоселов Тюмени

Инженеры «МегаФона» продолжили программу по улучшению мобильных услуг в крупных жилых комплексах Тюмени и запустили новое телеком-оборудование в ЖК «Симпл» на юго-востоке столицы региона. Здесь проживают более 1,5 тыс. семей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установленная базовая станция работает в нескольких частотных диапазонах, обеспечивая стабильную связь как внутри зданий, так и на открытых пространствах. Инженеры «МегаФона» провели детальный анализ архитектурных особенностей территории и оптимизировали параметры сети. Это позволило минимизировать задержки при передаче голоса и гарантировать мгновенное соединение. Телеком-объект рассчитан на рост нагрузки в этой части города.

Новые микрорайоны потребляют интернет-трафик особенно активно: в молодых семьях многие работают онлайн, используют систему «умный дом», пользуются различными цифровыми сервисами, активно общаются в мессенджерах с друзьями и близкими.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Наша задача не только предоставить связь там, где вырастают новые дома, но и работать на опережение в тесном контакте с застройщиками и местными властями. Город развивается, и инфраструктура связи развивается вместе с ним. В сентябре мы запустили мобильную сеть на улице Республики — и это оперативный ответ на запрос новоселов. Теперь жизнь в современном жилом комплексе будет еще комфортнее, потому что наши клиенты будут уверены, что важные переговоры, семейное общение или важные вызовы будут проходить четко и с высоким качеством звука», — сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

С начала 2026 г. компания обеспечила мобильную связь и интернет для жителей жилых комплексов «Юнион», «Централь», «Новый», «Дивный квартал у озера», «Опера», «Мотивы» и «Ново‑Комарово».

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