Компания «Синимекс» расширила возможности ИИ-агента для «1С»

Компания «Синимекс» продолжает развивать продукт «Синимекс:ИИ-агент для 1С». Последние обновления направлены на повышение качества ответов, расширение возможностей работы с документами и файлами, а также интеграцию с внешними сервисами. Об этом CNews сообщили представители «Синимекс».

ИИ-агент научился учитывать содержимое открытых документов «1С» при ответах на вопросы пользователей. Это позволяет получать разъяснения с учетом заполненных полей документа. Подготовлен первый пакет инструментов для конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8», предназначенный для решения типовых задач пользователей в области бухгалтерского учета. Работа над инструментами продолжается, в том числе в направлении поддержки отчетов «1С».

Расширены возможности работы с файлами: теперь агент может формировать документы Word, таблицы Excel и текстовые файлы по запросу пользователя. Реализована возможность выполнять программный код в изолированной среде, например для анализа Excel-файлов, загруженных в чат. Также пользователи могут выгружать отдельные таблицы из чата в Excel. Для удобства работы с историей диалогов добавлены папки и возможность закреплять чаты.

В продукте реализована подсистема подключения внешних MCP-серверов, которая позволяет организовать взаимодействие ИИ-агента с интернет-сервисами. Возможности интеграции продемонстрированы на примере расчета командировки сотрудника: агент подбирает билеты, проживание и трансфер с использованием внешнего MCP-сервера tutu.ru.

Для повышения качества ответов полностью переработана архитектура навыков агента. Теперь она включает три уровня: базовые атомарные навыки, бизнес-навыки, разработанные компанией «Синимекс», и пользовательские навыки, которые заказчики могут создавать самостоятельно с учетом своих задач.

«При развитии ИИ-агента мы уделяем внимание не только расширению списка доступных функций, но и тому, как агент работает в контексте реальных бизнес-задач. Для этого важно обеспечить доступ к данным «1С», дать пользователям инструменты для работы с файлами и предусмотреть возможность настройки навыков под конкретные процессы. Следующий этап этой работы связан с улучшением понимания запросов и сохранением значимой информации из диалогов», – отметил Андрей Гурьев, директор направления «1С» компании «Синимекс».

Компания также начала разработку семантического слоя, который позволит агенту точнее интерпретировать бизнес-смысл запросов. Параллельно ведется работа над механизмом памяти, предназначенным для сохранения важной информации из общения с пользователями, и совершенствуются инструменты трассировки и отладки. Эти инструменты помогают администраторам анализировать работу модели и точнее настраивать пользовательские навыки.