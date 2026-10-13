CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Атол» выпустила мобильное приложение «Sigma Касса» для управления бизнесом со смартфона

Компания «Атол» выпустила мобильное приложение «Sigma Касса» для операционной системы Android. Приложение предназначено для автоматизации бизнес-процессов в сегментах торговли, услуг и общественного питания и рассчитано как на предпринимателей с действующей кассовой инфраструктурой, так и на самозанятых. Об этом CNews сообщил представитель «Атол».

Приложение доступно в трёх конфигурациях. «Sigma Торговля» обеспечивает проведение платежей, товароучёт и аналитику продаж, выручки и рейтинга товаров. «Sigma Услуги» предназначена для работы с записью клиентов, включая онлайн-запись и интеграцию с «Яндекс Картами». «Sigma Еда» ориентирована на предприятия общественного питания и включает работу с технологическими картами, расчёт себестоимости и товароучёт.

Функциональность приложения охватывает ведение каталога товаров и услуг, клиентской базы, торгового и складского учёта, создание акций и бонусных программ, а также подключение современных способов оплаты через «Атол Pay», включая СБП и оплату частями. Управление бизнесом осуществляется через личный кабинет «Sigma Облако» с доступом к финансовой аналитике, отчётности с детализацией до уровня чека и документам товароучёта. Приложение интегрируется с «» и системой маркировки «Честный Знак». Предприниматели, использующие фискальный регистратор «Атол», могут подключить его к приложению для соблюдения требований 54-ФЗ.

Выпуск «Sigma Касса» является первым самостоятельным мобильным приложением в продуктовом портфеле «Атол». Решение расширяет целевую аудиторию компании за пределы традиционного B2B-сегмента: наряду с предпринимателями, имеющими кассовое оборудование, приложение рассчитано на самозанятых, микробизнесы и физических лиц, реализующих товары или оказывающих услуги без профессиональной кассовой инфраструктуры.

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют
Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют цифровизация

Для новых пользователей предусмотрен пробный период продолжительностью три месяца. Приложение доступно для установки на смартфоны и планшеты под управлением Android.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол», сказал: «Sigma Касса» — это трансформация многолетней экспертизы «Атол» в доступный мобильный формат. Мы собирали обратную связь от тысяч клиентов и создали решение, которое одновременно отвечает требованиям законодательства и реальным запросам предпринимателей. «Sigma Касса» становится мостом между профессиональной автоматизацией и простым мобильным опытом — и меняет не только рынок кассовых решений, но и культуру взаимодействия малого бизнеса со своими покупателями».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными

Мошенники притворяются сервисами «Яндекса» на фоне его сбоев

Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

ЦТС отгрузил 50 тыс. российских плат для техники «Катюша»

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

CNews FORUM 2026: До главного ИТ-мероприятия остался месяц

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще