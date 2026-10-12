«Тантор Лабс» предложила альтернативу публичным облакам: собственный DBaaS на Tantor XData с развертыванием от трех дней

МБД Tantor XData позволяет построить частную инфраструктуру database-as-a-service (DBaaS) непосредственно в дата-центре заказчика. Решение объединяет возможности корпоративной машины баз данных с облачной моделью предоставления ресурсов и инструментами интеллектуального мониторинга. Развертывание под ключ, включая поставку стойки и интеграцию с существующей ИТ-инфраструктурой через API, занимает от трех дней. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Для компаний, чьи критические системы работают с большими объемами данных и высокими нагрузками, возможность самостоятельно контролировать размещение инфраструктуры становится одним из факторов обеспечения непрерывности бизнеса. Машина баз данных Tantor XData позволяет построить частное облако DBaaS непосредственно в дата-центре заказчика. Компания получает возможность предоставлять множество экземпляров СУБД с изоляцией ресурсов, используя сервисную модель управления базами данных без необходимости размещать критическую инфраструктуру у внешнего облачного провайдера.

«Тантор Лабс» готова поставить решение под ключ: доставить серверную стойку в дата-центр заказчика, развернуть инфраструктуру и интегрировать ее с существующими ИТ-системами через API. Срок развертывания — от трех дней.

Важная составляющая решения — интеграция с экосистемой технологий «Тантор Лабс». В частности, Платформа Tantor из ее состава предоставляет передовые инструменты мониторинга и управления СУБД, включая продвинутый ИИ-мониторинг. Он помогает анализировать состояние экземпляров баз данных, выявлять проблемы и формировать рекомендации по их устранению. Использование интеллектуального мониторинга и автоматизации позволяет сокращать объем рутинных операций и эффективнее масштабировать эксплуатацию. По мере роста количества БД это помогает сдерживать увеличение нагрузки на администраторов СУБД и повышать эффективность управления инфраструктурой.

Tantor XData — развивающийся продукт. «Тантор Лабс» расширяет функциональность платформы и развивает технологии для решения задач корпоративных информационных систем. При этом заказчик самостоятельно определяет место размещения инфраструктуры и принципы ее интеграции в собственный ИТ-ландшафт.

«Облачная модель востребована не сама по себе, а благодаря тому, что она меняет подход к предоставлению и эксплуатации ИТ-ресурсов. Но использовать ее у внешнего провайдера не обязательно. С МБД Tantor XData заказчик может построить собственное частное облако DBaaS, сохранить контроль над размещением критических систем и получить возможности современной платформы управления базами данных. При этом мы готовы взять на себя поставку и развертывание инфраструктуры под ключ в срок от трех дней», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс»

Помимо развертывания в дата-центре заказчика, Tantor XData доступна в облаке Astra Cloud. В этом сценарии также можно использовать изолированные ресурсы с расчетом на максимальную производительность. Таким образом, Tantor XData поддерживает две модели размещения: частную инфраструктуру DBaaS в контуре заказчика и использование решения через Astra Cloud. Выбор зависит от требований к контролю над инфраструктурой, модели эксплуатации и организации ИТ-сервисов.