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Roxit перевел кадровый учет и бюджетирование ФОТ в RBI на «1С»

Компания Roxit (входит в ГК «Корус Консалтинг») завершила проект по объединению кадрового учета и бюджетирования фонда оплаты труда в едином контуре на базе «1С:ЗУП Корп» для группы RBI. Девелопер получил единый инструмент для формирования бюджета, расчета показателей корпоративной системы мотивации и план-фактного анализа расходов на персонал. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

RBI — компания-девелопер, которая работает на рынке недвижимости Санкт-Петербурга с 1993 г. В офисах компании работают около 500 сотрудников — это определяет высокие требования к качеству кадрового учета и планирования ФОТ.

Перед Roxit стояла задача перенести кадровый учет и бюджетирование ФОТ в контур «1С:ЗУП Корп», сопоставив процессы кадрового учета и бюджетирования ФОТ заказчика с возможностями типового решения. Проект включал два основных этапа, первый — аудит, моделирование целевых сценариев в системе и фиксацию функциональных разрывов, второй — разработка дополнительной функциональности ЗУП, перенос данных и настройка системы с учетом задач RBI, обучение персонала и запуск решения в эксплуатацию.

На этапе моделирования специалисты Roxit продемонстрировали заказчику ключевые объекты и функциональные блоки системы «1С:ЗУП Корп»: карточку сотрудника, кадровые документы, штатное расписание, документы по отсутствиям, кадровый план, настройки начислений и формирование бюджета ФОТ. Такой подход позволил команде RBI заранее оценить, какие задачи решаются за счет встроенных возможностей системы, а какие потребуют доработки типового решения с учетом специфики компании.

«Данные из «1С:Кадры» и бюджет, который компания вела в Excel, нужно было объединить в одной системе так, чтобы не терялись данные и не дублировались карточки сотрудников. Корректность переноса кадровых данных мы подтверждали дважды — автоматизированной сверкой по журналам загрузки и ручной проверкой по согласованной методике», — сказала Инна Колосова, куратор проектов Roxit.

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По итогам проекта кадровый учет, штатное расписание, расчет заработной платы и бюджетирование ФОТ в RBI работают в едином контуре на базе «1С:ЗУП Корп». Кадровые данные перенесены в общую систему, бюджетирование расходов на персонал реализовано и принято на тестовом контуре, а расчет мотивационных начислений, который прежде велся вручную в Excel параллельно с расчетом в системе, автоматизирован. В итоге компания RBI получила инструмент для формирования бюджета, расчета показателей корпоративной системы мотивации и план-фактного анализа расходов на персонал. В Roxit отмечают, что команда сознательно придерживалась курса на использование типовой конфигурации с минимальными доработками — такой подход снижает совокупную стоимость владения системой и упрощает ее последующие обновления.

На следующем этапе сотрудничества Roxit будет сопровождать RBI при первом формировании бюджета: консультации функционального архитектора призваны снизить риски перехода от тестового к рабочему режиму. Среди дальнейших возможных направлений развития — полный отказ от параллельного расчета мотивации в Excel, интеграция управленческого учета ФОТ с «1С:ЗУП» и «1С:Бухгалтерией», а также переход на кадровый электронный документооборот (КЭДО).

«В результате мы получили единый контур, в котором кадровые данные, штатное расписание, расчет зарплаты и бюджетирование ФОТ работают в общей логике. Это должно обеспечить более прозрачную картину расходов на персонал», — отметил Павел Филиппов, вице-президент по корпоративному развитию группы RBI.

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