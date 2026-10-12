CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Цифровизация
|

Исследование Loginet и hh.ru: цифровизация логистики пока слабо отражается в требованиях к специалистам отрасли

Специализированные цифровые инструменты пока остаются редким требованием в вакансиях для логистов. TMS и WMS упоминаются лишь в 2,3% предложений о работе, BI-системы — в 0,2%, SQL — в 0,1%. При этом более привычные инструменты встречаются значительно чаще: «1С» требуется почти в четырех из десяти вакансий, Excel и «Google Таблицы» — почти в трех из десяти. Такие данные получили эксперты hh.ru и логистической платформы Loginet в ходе совместного исследования требований работодателей и навыков, которые специалисты указывают в резюме. Об этом CNews сообщили представители Loginet.

Самым востребованным цифровым инструментом в вакансиях для логистов остается «» — ее упоминают 38,4% работодателей. На втором месте Excel и «Google Таблицы» — 28,6%. CRM фигурируют в 11,4% вакансий, SAP и другие ERP-системы — в 5,1%.

Более специализированные логистические решения встречаются значительно реже. TMS и WMS указаны в 2,3% вакансий каждая, системы мониторинга транспорта — в 2,1%. ЭДО работодатели упоминают в 2,9% вакансий, электронные перевозочные документы — в 2,2%.

Инструменты работы с данными пока почти не вошли в стандартный профиль логиста. BI-системы встречаются в 0,2% вакансий, SQL — в 0,1%.

При этом кандидаты нередко указывают цифровые компетенции чаще, чем их запрашивают работодатели. 1С присутствует в 53,8% резюме против 38,4% вакансий, SAP и ERP — в 14,2% против 5,1%, WMS — в 6,1% против 2,3%. Для BI разрыв составляет 1,3% против 0,2%, для SQL — 1,4% против 0,1%.

Исключение — электронные перевозочные документы. Опыт работы с ЭПД встречается в 2,2% вакансий, но только в 1,1% резюме. Доля пока невелика с обеих сторон, однако здесь запрос работодателей уже опережает предложение со стороны кандидатов.

«Мы видим довольно характерную картину. Работодатели активно ищут людей, которые знают саму логистику: транспортные процессы, ВЭД, договорную работу, умеют работать с большим объемом информации. Цифровые инструменты пока чаще выступают дополнением к этому профилю. Причем кандидаты по ряду технологий уже указывают соответствующий опыт чаще, чем компании формулируют его в вакансиях. По мере дальнейшей автоматизации процессов этот набор требований будет меняться, и специалистам важно учитывать это заранее», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Общие ожидания работодателей подтверждают эту картину. На первом месте среди профессиональных навыков остается транспортная логистика — она указана в 36,7% вакансий. Далее идут логистика в целом — 32,1%, деловая переписка — 18,2%, телефонные переговоры — 16,1%, деловое общение — 14,1%. Оптимизацию логистических процессов требуют в 12% вакансий.

Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными
Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными Цифровизация

С опытом профиль требований, очевидно, меняется. В вакансиях для специалистов со стажем более шести лет оптимизация логистических процессов занимает уже второе место и встречается в 26,1% предложений. ВЭД указана в 22,1%, складская логистика — в 16,6%. Для кандидатов без опыта в первой десятке преобладают базовые профессиональные и коммуникационные навыки.

В Loginet считают, что невысокая доля специализированных цифровых инструментов в вакансиях не свидетельствует о слабом уровне цифровизации отрасли. Рынок труда пока лишь частично отражает изменения, которые уже происходят внутри логистических процессов.

«За последние годы в логистике появилось гораздо больше систем, которые берут на себя отдельные операции: расчет и распределение перевозок, документооборот, контроль транспорта, работу со складом. Но компании далеко не всегда ищут отдельного специалиста “со знанием TMS” или “со знанием BI”. Часто эти инструменты уже встроены в рабочий процесс, и сотрудник осваивает их внутри компании. Отсюда и разрыв между тем, что происходит в самой отрасли, и формулировками вакансий. По ходу развития цифровых систем задача специалиста будет осложняться: недостаточно просто уметь работать в интерфейсе. Нужно понимать данные, замечать отклонения, проверять решение алгоритмов и на этой основе перестраивать процесс. Сейчас такие навыки в вакансиях почти не видны», — сказал Станислав Лавринович, операционный директор Loginet.

С возрастом меняется и набор навыков, которые логисты указывают в резюме. Среди специалистов 18–24 лет чаще всего встречаются деловая переписка — 43,8%, деловое общение — 41,6% и работа с большим объемом информации — 39%. У логистов старше 45 лет заметнее представлены компетенции, связанные непосредственно с организацией и управлением процессами: транспортная логистика указана в 33,8% резюме, организаторские навыки — в 26,7%, заключение договоров — в 25,2%, оптимизация логистических процессов — в 24,2%.

Евгений Жах, iCore: Управление ИТ-активами — основа для всех остальных процессов ИБ
Евгений Жах, iCore: Управление ИТ-активами — основа для всех остальных процессов ИБ Безопасность

Часть таких навыков формируется уже в работе: управление логистическими процессами и поиск возможностей для их оптимизации требуют практики.

Методология

В ходе исследования было проанализировано более 50 тыс. вакансий, а также требования, указанные в описании для специалистов по логистике, размещенных на hh.ru российскими работодателями с начала 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Программист создал сервис для отслеживания полицейских машин, и полиция приехала к нему на дом

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

Российским производителям БПЛА открыли доступ к военным данным для обучения ИИ

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

Производителя военных средств связи национализируют, потому что совладелец оказался иностранным гражданином

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще