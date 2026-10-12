Братский район набрал скоростей

Новые цифровые возможности появились у жителей Братского района. Технические специалисты «МегаФона» провели масштабную программу по усилению сотовой связи в разных поселениях района, в ходе которой установили как дополнительное оборудование, так и модернизировали существующую инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые базовые станции появились в отдаленных поселках Мамыре и Добчуре, телеком-покрытие которым ранее обеспечивал сигнал из соседних поселений. Теперь местным жителям стали доступны более высокие скорости мобильного интернета, стабильное соединение даже в пиковые нагрузки и качественные голосовые вызовы.

Также дополнительные объекты связи смонтировали в жилом микрорайоне Братска Сухой поселок и пригородном дачном массиве, куда входят садоводства «Друзья природы», «Сады Сибири», «Надежда» и т.д.

«В каждой локации комбинации частотных диапазонов 4G были подобраны в зависимости от различных факторов: плотности населения, рельефа местности, особенности построек, загруженности существующих базовых станций. Такой подход позволяет равномерно распределить мощности инфраструктуры и обеспечить ее максимально эффективную производительность с учетом текущих технических потребностей», – сказал Дмитрий Бобков, директор «МегаФона» в Иркутской области.

В рамках проекта усиления телеком-сети в Братском районе техслужба оператора провела модернизацию в Вихоревке, Куватке, Кежемском, Луговом, Турме, Калтуке и Кузнецовке. Большая часть работ касалась активации дополнительного низкочастотного диапазона LTE, который отвечает за дальность сигнала. Также частоты предыдущего поколения перевели в стандарт четвертого поколения и подключили диапазон, расширяющий емкость сети и увеличивающий скорости передачи данных.