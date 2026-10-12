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85% ИБ-директоров Казахстана обеспокоены тем, как сотрудники используют ИИ. Российскому бизнесу указали на риск утечек через публичные нейросети

Для 85% руководителей служб информационной безопасности Казахстана главным вопросом, связанным с искусственным интеллектом, стало его безопасное использование внутри компаний. Эта проблема актуальна и для российского бизнеса: сотрудники могут передавать корпоративные данные публичным нейросетям быстрее, чем компании успевают установить правила и технические ограничения. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Еще 76% казахстанских директоров по информационной безопасности ожидают, что в период с 2025 по 2028 год злоумышленники начнут использовать новые, более эффективные способы кибератак. При этом руководителей сильнее беспокоит то, как сотрудники применяют ИИ, чем защита самих ИИ-моделей от внешних атак.

Основной риск связан с теневым ИИ - использованием публичных сервисов без согласования с ИТ-службой и подразделением информационной безопасности. В запросы к таким системам могут попадать корпоративные документы, персональные данные и сведения, составляющие коммерческую тайну. Компания при этом не всегда знает, какие нейросети используют сотрудники и сохраняются ли введенные данные на стороне поставщика.

Для контроля предлагается создать реестр разрешенных ИИ-моделей, журналировать запросы и ответы, а также отслеживать передачу чувствительной информации. Системы предотвращения утечек данных (Data Loss Prevention, DLP) можно настраивать на обнаружение попыток загрузить корпоративные сведения в публичные сервисы. Для конфиденциальных данных компании могут использовать закрытые модели.

Также рекомендуется учитывать все используемые ИИ-сервисы и фиксировать взаимодействие с ними. При разработке внутренних правил компании могут опираться на стандарт управления искусственным интеллектом ISO/IEC 42001, рамочную модель управления рисками ИИ NIST AI RMF и перечень уязвимостей приложений на базе больших языковых моделей OWASP Top 10 for LLM Apps.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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«Полный запрет публичных нейросетей не дает компании контроля над реальным поведением сотрудников. Нужны разрешенные инструменты, понятные правила работы с данными и технический мониторинг. Реестр моделей и журналирование запросов позволяют установить, где используется ИИ и какие сведения ему передаются», – сказал Виктор Гулевич, руководитель направления информационной безопасности управления международного бизнеса ГК Softline.

Опрос отражает обеспокоенность руководителей, но не позволяет оценить число фактических утечек: открытой статистики по Казахстану пока нет. Поэтому компаниям важно не ждать появления подтвержденных инцидентов, а заранее учитывать ИИ-сервисы в общей системе контроля внешних приложений и определять правила передачи данных.

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