НИУ ВШЭ вошла в топ-10 рейтинга провайдеров онлайн-курсов международной премии GMA

Высшая школа экономики стала единственным российским университетом, получившим награду международной премии GMA Awards 2026. Онлайн-курс вуза вошел в десятку лучших инициатив по мнению организаторов Global MOOC and Online Education Alliance.

GMA Awards отмечает образовательные проекты, которые используют инновационные подходы и технологии для развития онлайн-обучения. В 2026 году на премию претендовали университеты и образовательные организации со всего мира, и лишь 20 попали в рейтинг. Десять из них получили награду в основной премии, столько же пришлось на категорию проектов по направлению обучения в области ИИ.

Курс онлайн-кампуса НИУ ВШЭ «Экспериментальная лингвистика» вошел в список победителей основного трека наряду с образовательными онлайн-проектами вузов и компаний из Сингапура, Китая, Австралии, Таиланда, Вьетнама, Мексики, Союза Коморских Островов и Германии.

Победивший проект российского вуза разработан специалистами Центра языка и мозга НИУ ВШЭ. Курс объединяет психолингвистику, нейролингвистику и клиническую лингвистику и знакомит с тем, как человек говорит и воспринимает чужую речь и какие механизмы мозга обеспечивают эту связь. В процессе обучения слушатели виртуально посещают лаборатории, операционные и центры реабилитации, знакомятся с экспериментальными методами и могут увидеть, как проводится картирование речи во время нейрохирургической операции. Отдельное внимание в структуре курса уделено методам экспериментальной лингвистики, транскраниальной магнитной стимуляции и айтрекингу.

«Впервые отдельный онлайн-курс НИУ ВШЭ получил международное признание. Высокая оценка экспертного сообщества подтверждает, что накопленный за последние годы российский опыт развития онлайн-образования востребован и конкурентоспособен, в том числе, за пределами страны», — Сергей Рощин, проректор НИУ ВШЭ.

«Качество образовательных онлайн-продуктов во многом определяется средой, в которой обучается студент. В рамках курса экспертам удалось показать исследовательский процесс изнутри и дать слушателям возможность виртуально посетить лаборатории, познакомиться с экспериментальными методами и увидеть практики, которые сложно перенести в традиционный лекционный формат. Подобный инновационный подход является отличительной чертой курса, который удостоился внимания на глобальном образовательном рынке», — Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.

«Победа курса показывает, что экспериментальная лингвистика находится на переднем крае науки и становится перспективным объектом инженерии образования. Для НИУ ВШЭ это еще одно подтверждение высокого качества образовательных инициатив университета. Мы видим, что программа востребована за пределами России, поэтому одним из ключевых направлений ее развития считаем интернационализацию», — Ольга Драгой, директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ, профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.