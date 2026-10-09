В НМИЦ кардиологии им. Чазова начнут прогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний с помощью ИИ

Специалисты НМИЦ кардиологии им. Чазова совместно с ИИ-разработчиком «Платформа Третье Мнение» будут работать над созданием системы раннего обнаружения маркеров риска ишемической болезни сердца и инфарктов. Для этого проведут анализ архива исследований пациентов центра, перенесших острый коронарный синдром и инфаркт миокарда. Организации также намерены построить прогностическую модель, которая объединит признаки нарушений на лучевых исследованиях с биохимическими данными пациентов. Об этом CNews сообщили представители НМИЦ.

Соглашение о партнерстве между центром и разработчиком ИИ-систем подписано 8 октября сроком на три года.

Согласно данным Минздрава России, на июль 2025 г., сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в России - 44%.

По результатам применения ИИ-сервиса «Третье Мнение» в 73 регионах страны, коронарный кальциноз разной степени стал наиболее частой находкой среди оцениваемых сердечно-сосудистых признаков: ИИ выявил его в 375,4 тыс. исследований - 29,1% от общего числа, а высокий риск - в 11.5% случаев.

Коронарный кальциноз — это отложение кальция в атеросклеротических бляшках в артериях, снабжающих сердце кровью. Его наличие, а, главное, выраженность свидетельствуют о риске ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Выявление этого признака на КТ органов грудной клетки даёт врачу важную диагностическую информацию для проведения дополнительных обследований.

По данным разработчика, ИИ способствует раннему выявлению 69% случаев коронарного кальциноза на КТ исследованиях органов грудной клетки. В основе проекта лежит принцип «оппортунистического скрининга», то есть поиск признаков заболеваний и факторов риска на исследованиях, изначально выполненных по другому поводу, например, в связи с обследованием легких или бронхов.

Участники также применят ИИ-сервисы на обезличенных исследованиях, полученных в центре, чтобы сопоставить автоматические измерения с экспертной оценкой, что позволит сравнить время работы и рутинную нагрузку рентгенологов с ИИ и без него.

Второй важной задачей станет разработка алгоритмов дальнейшего обследования и наблюдения пациентов с выявленными признаками сердечно-сосудистого риска.