«МегаФон»: до 40% рутинных задач операторов связи будут выполняться без помощи человека

Через три года до 40% типовых сервисных и эксплуатационных задач операторов связи смогут выполняться без вмешательства человека, считает управляющий директор по диджитал-решениям «МегаФона» Евгений Бобков. По его словам, речь идет не обо всех функциях компании, а о повторяемых операциях, где могут одновременно применяться ИИ-агенты и классические средства автоматизации. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«40% — это сценарная оценка доли типовых сервисных и эксплуатационных задач, выполняемых сквозным образом без вмешательства человека», — сказал Бобков на сессии в рамках форума «Цифровые решения.

По его словам, автономность не означает полного отказа от человеческого контроля. Уже сегодня агентам можно передавать сбор диагностических данных, объединение связанных аварийных событий, создание и маршрутизацию заявок, а также выполнение заранее разрешенных сценариев с проверкой результата и возможностью отката, перечислил Бобков. «Без человека в каждой операции возможно, без человеческого контроля над системой — нет. Если задача полностью описывается правилами, ее зачастую дешевле и надежнее оставить обычной автоматизации», — сказал Бобков.