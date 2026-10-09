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KVADRA представила операционную систему kvadraOS Desktop для корпоративных рабочих мест

KVADRA, бренд персональных устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), представила kvadraOS Desktop — операционную систему для персональных компьютеров. ОС предназначена для корпоративных и государственных клиентов и позволяет поэтапно переводить рабочие места на российское программное обеспечение с сохранением привычных пользовательских сценариев и части существующего ПО. kvadraOS Desktop поддерживает приложения для Windows, Linux и Android, интеграцию с корпоративной инфраструктурой и набор механизмов защиты рабочего места.

Одним из приоритетов при разработке kvadraOS Desktop стала совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой клиентов. ОС позволяет одновременно работать с веб-, Linux- и Android-приложениями. Windows-приложения из перечня совместимого ПО, включая Microsoft Office 2016, можно запускать через интегрированный слой совместимости. Для сценариев, которым требуется полноценная среда Windows, предусмотрено подключение к инфраструктуре виртуальных рабочих столов.

Такой подход позволяет организациям переходить на российскую ОС поэтапно, сохраняя используемое программное обеспечение и привычные рабочие процессы. Поддержка существующих приложений сокращает необходимость их адаптации или замены, а знакомая логика интерфейса позволяет снизить затраты на переобучение сотрудников. kvadraOS Desktop также предусматривает возможность кастомизации под задачи конкретного клиента.

Операционная система интегрируется в существующую корпоративную инфраструктуру: поддерживает подключение к домену Microsoft Active Directory и вход с доменной учетной записью, работу с VPN, сетевыми ресурсами, печать и подключение периферийных устройств. Обновления могут поступать с серверов KVADRA, также предусмотрены тиражирование подготовленного образа ОС и возврат устройства к исходным настройкам.

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Отдельное внимание в kvadraOS Desktop уделено безопасности рабочего места. Системная область доступна только для чтения, среды исполнения приложений изолированы друг от друга, а запуск системы защищен механизмом доверенной загрузки. ОС поддерживает шифрование пользовательских данных, TPM 2.0, ГОСТ-криптографию на базе КриптоПро, многофакторную аутентификацию, российские корневые сертификаты, а также сценарии входа с помощью Рутокен и JaCarta в проверенной версии продукта.

kvadraOS Desktop разрабатывается как часть единой платформы клиентских устройств KVADRA — персональных компьютеров, ноутбуков и моноблоков — и программного обеспечения. Операционная система, оборудование и базовая система ввода-вывода (BIOS) разрабатываются и тестируются с учетом их совместной работы. Это позволяет заранее проверять совместимость компонентов, поставлять устройства с предустановленной ОС и сокращать объем работ по развертыванию и настройке рабочих мест.

«При переходе на российскую операционную систему для клиентов критично сохранить работающие бизнес-процессы и не превращать миграцию в одновременную замену всего программного обеспечения и парка устройств. Поэтому при разработке kvadraOS Desktop основной фокус сделан на совместимости с существующей корпоративной инфраструктурой и привычными приложениями. Это позволяет переводить рабочие места на новую ОС последовательно, выбирая темп перехода с учетом задач конкретной организации», — отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

kvadraOS Desktop развивает линейку программного обеспечения KVADRA, в которую также входит мобильная операционная система kvadraOS Mobile для планшетов KVADRA. Обе ОС поддерживают приложения Android и интеграцию с корпоративной инфраструктурой. В kvadraOS Mobile предусмотрены режим киоска для специализированных рабочих сценариев, в том числе для полевых сотрудников, и совместимость с российскими и зарубежными системами управления мобильными устройствами (MDM).

Возможности обеих операционных систем дополняют новые экосистемные сервисы KVADRA, также представленные на мероприятии. Корпоративное хранилище KVADRA позволяет загружать файлы, обмениваться ими и предоставлять к ним доступ: сервис интегрирован непосредственно в файловую систему kvadraOS Desktop и kvadraOS Mobile. KVADRA Hello обеспечивает вход в kvadraOS Desktop по распознаванию лица на совместимом оборудовании. Менеджер паролей KVADRA предназначен для безопасного хранения корпоративных паролей и управления ими. Сервис поддерживает разграничение доступа на основе ролей, генерацию паролей по политикам организации, шифрование данных, хранение сертификатов и интеграцию с корпоративными системами.

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