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Аналитики назвали популярные модели смартфонов в Вологде

В 2026 г. вологжане предпочитают практичные модели гаджетов с необходимым набором характеристик в среднем ценовом диапазоне. При этом в сегменте кнопочных телефонов наиболее популярны российские бренды, сообщают аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывают большие данные «МегаФона», в целом абоненты из Вологодской области все чаще переходят на современные функциональные девайсы. Доля владельцев смартфонов в регионе за год увеличилась еще на 2% и составила 76%. Рейтинг востребованных брендов возглавляет корейский Realme. Вторую строчку занимает Samsung, на третьем месте — Xiaomi. Всего для звонков и выхода в интернет в области используют более 90 брендов смартфонов.

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Если говорить о конкретных моделях, чаще всего жителя Вологды можно встретить realme Note 60. На второй и третьей позиции Samsung Galaxy A17 —и с Xiaomi Redmi 9A. Среди кнопочных телефонов лидируют аппараты российского и китайского производства: зачастую клиенты оператора звонят по BQ 3595 Elegant, Fontel FP200 и Philips Xenium E207.

«Сейчас легко найти достойный гаджет во всех ценовых категориях, обратившись в интернет-магазин или зайдя в торговый центр. Для удобства жителей региона мы постоянно расширяем свою сеть, выбирая как места с высокой проходимостью в центре городов, так и формат магазинов у дома. За последние месяцы два салона МегаФона и Yota открылись в Череповце на улицах Горького и Ленина, а также в городе Грязовец, тоже на улице Ленина», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

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