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Wheelies представил подход к мониторингу сельхозугодий по NDVI

Российский разработчик программного обеспечения для робототехники Wheelies (входит в корпорацию ITG) представил подход к точечному мониторингу сельхозугодий с помощью автономных дронов по NDVI — индексу, который используется для оценки состояния растительности. Такой подход позволяет перейти от общей оценки больших территорий к детальному мониторингу отдельных участков и использовать полученные данные для планирования полевых работ. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Сегодня сельскохозяйственные предприятия получают информацию о состоянии больших территорий в том числе со спутниковых снимков. Для отдельных участков требуется более высокая детализация. Точечный мониторинг позволяет выбрать конкретную территорию, получить по ней подробные данные и сформировать карту NDVI, на которой выделяются зоны, отличающиеся по состоянию растительности.

Регулярное получение таких данных дает возможность сравнивать показатели разных периодов и отслеживать изменения отдельных участков. При этом ортофотоплан, созданный с использованием беспилотного аппарата, не заменяет работу специалиста, а помогает определить зоны, которым требуется дополнительное внимание или проверка.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Следующий этап — связать результаты с непосредственной работой в поле. После осмотра и анализа территории специалист может выбрать участок, сформировать задачу для сотрудника и передать ее вместе с полученной информацией, при этом результат выполнения работ фиксируется и учитывается при последующем мониторинге.

«Сегодня технически мы умеем собирать огромные массивы данных о сельскохозяйственных территориях, но само по себе их накопление не помогает решить локальные проблемы. Задача цифровизации — превратить эту информацию в эффективный инструмент управления, который трансформирует аналитику в точные действия на земле и гарантирует предсказуемый результат», — отметила Влада Штырова, исполнительный директор Wheelies.

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