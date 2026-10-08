«Центр корпоративной медицины» получил управленческую отчетность в реальном времени после внедрения «Бит.Финанс»

ИТ-интегратор «Первый Бит» автоматизировал процессы казначейства и бюджетирования в группе компаний «Центр корпоративной медицины». Медицинский холдинг заменил Excel-таблицы и бумажные маршруты согласования единым финансовым контуром на базе решения «Бит.Финанс». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Реализация проекта позволила в два-три раза сократить сроки согласования финансовых документов. Трудозатраты на обработку данных и подготовку отчетности снизились на 40%, а число ошибок при вводе информации и согласовании платежей - на 50%. Руководители получили доступ к актуальной управленческой отчетности в режиме реального времени.

«Работа с «Первым Битом» помогла нам не просто внедрить новое ИТ-решение, а реально оптимизировать работу нашей финансовой службы. Команда «Первого Бита» проявила себя не только как специалисты в «1С», а как эксперты в финансовом учете. Их опыт и компетенции позволили нам получить работающее решение, которое уже показало свою эффективность», – сказала директор финансово-экономической службы ООО «Центр корпоративной медицины» Ирина Локтионова.

Группа компаний «Центр корпоративной медицины» работает в России, странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии. Компания организует здравпункты «под ключ»: лицензирует их, оснащает оборудованием и медикаментами, подбирает и обучает медицинский персонал.

До начала проекта финансовые процессы холдинга велись в Excel и на бумаге. Такой подход приводил к ошибкам, затягивал согласование документов, усложнял доступ к актуальным данным и сбор фактических показателей. Кроме того, отсутствие единого контура управления повышало риски нецелевого использования средств. По мере роста нагрузки на финансовую службу прежние инструменты перестали обеспечивать необходимую скорость, прозрачность и управляемость процессов.

Специалисты томского офиса «Первого Бита» провели комплексную трансформацию финансового управления холдинга. Основой проекта стало объединение автоматизации казначейства и бюджетирования с инструментами управленческого контроля.

На базе решения «Бит.Финанс» были автоматизированы казначейство, бюджетирование, план-фактный анализ и контроль договорных обязательств. Система формирует плановые бюджеты с учетом данных прошлых периодов, контролирует исполнение бюджета движения денежных средств (БДДС), проверяет платежные документы на соответствие бюджетным лимитам и условиям контрактов. Также в системе настроены многоуровневые маршруты согласования заявок на оплату и автоматические уведомления об изменении их статусов.

Решение интегрировали с используемыми в холдинге системами учета пациентов, складского управления и регламентированного учета. Это позволило подразделениям обмениваться данными в режиме реального времени. Для казначеев было создано единое рабочее место с платежными календарями и аналитическими инструментами.

Проект потребовал настройки сложных многоуровневых маршрутов согласования и интеграции с действующими информационными системами. Дополнительной задачей стало вовлечение пользователей, часть которых поначалу не проявляла достаточной инициативы в освоении новых процессов.

Чтобы обеспечить успешный запуск, команда проекта организовала регулярные коммуникации с заказчиком, еженедельную отчетность о ходе работ и очное присутствие специалистов на этапе опытно-промышленной эксплуатации. После внедрения все сотрудники финансовой службы прошли обучение работе в «Бит.Финанс». По завершении проекта команда «Первого Бита» продолжила сопровождение системы и консультационную поддержку пользователей.

«Главная сложность была в том, чтобы соединить в одном контуре разные финансовые процессы холдинга и сделать их удобными для людей. Мы объединили казначейство, бюджетирование, план-фактный анализ и контроль договорных обязательств, а также настроить сложные многоуровневые маршруты согласования заявок на оплату и лимиты по бюджетам. Это потребовало регулярных коммуникаций с сотрудниками заказчика и очного присутствия на этапе опытно-промышленной эксплуатации», — сказала руководитель группы автоматизации финансового учета компании «Первый Бит» в Томске Наталья Жернакова.

Теперь платежи автоматически проверяются на соответствие контрактам и блокируются при превышении лимитов. Финансовая служба стала выполнять свои функции быстрее (в два-три раза) и точнее (на 50%), а также высвободила время для аналитической и управленческой работы. Расходы на бумагу, печать и сопутствующий документооборот сокращены на 60%. Руководство принимает точные управленческие решения на основе достоверных данных.

Система стала основой для дальнейшего развития финансового контура холдинга «Центр корпоративной медицины». ЦКМ и «Первый Бит» уже согласовали план расширения управленческого учета и автоматизации управленческого баланса.