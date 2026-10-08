CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Тензор» четвертый год подряд признан лидером СЭД по версии CNews

По данным исследования CNews Analytics, «Тензор» (разработчик Saby) занял первое место в рейтинге крупнейших поставщиков систем автоматизации документооборота (СЭД) на основе финансовых результатов 2025 г.

Выручка составила около 3,48 млрд руб. — на 27,6% больше, чем годом ранее и была достигнута за счет стабильного прироста клиентов.

«Тензор» рос быстрее рынка: совокупная выручка 20 крупнейших поставщиков СЭД увеличилась на 15% и достигла почти 20,4 млрд руб. При этом у 22% участников рейтинга выручка снизилась.

Меняется и сам рынок СЭД. Компании развивают уже внедренные системы, связывают их с другими корпоративными сервисами и автоматизируют новые процессы. Следующий этап — встроить в эти процессы искусственный интеллект.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«СЭД постепенно становится частью общего цифрового контура компании. Поэтому сегодня важно не только работать с документами без бумаги, но и автоматизировать то, что происходит вокруг них: согласование, обработку, передачу данных и другие операции. Мы развиваем Saby Docs в эту сторону», — сказала Елена Загребова, руководитель направления Saby Docs.

В пятерку крупнейших поставщиков СЭД вошли Directum с выручкой 2,87 млрд руб., ELMA — 1,9 млрд руб., Digital Design — 1,77 млрд руб. и ЭОС — 1,31 млрд руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская платформа наблюдаемости получила сертификат ФСТЭК

Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург»

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры

Власти обяжут радиоэлектронные предприятия реинвестировать деньги, сэкономленные от льгот

Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными

В России разработана стойкая к радиации флеш-память для орбитальных дата-центров и космических суперкомпьютеров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще