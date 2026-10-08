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С начала 2026 г. инвестиционными ИИ-сервисами воспользовались 1,5 млн человек

С начала 2026 г. инвестиционными сервисами в «СберИнвестициях» на основе искусственного интеллекта воспользовались более 1,5 млн инвесторов. Помощник по управлению благосостоянием дает более 50 тыс. советов в день. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Мы движемся от отдельной ИИ-функций к модели, в которой ИИ сопровождает клиента на всем инвестиционном пути — от определения его целей и потребностей, через объяснение ситуации на рынке до анализа собственного портфеля и совершения операций. Так, уже сейчас ИИ-аналитик и помощник помогают разбирать новости, анализировать портфель, доходность, риски, давать инвестору персональные рекомендации» — отметил Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

По его словам, следующий этап развития инвестиционных ИИ-сервисов в Сбербанке — расширение транзакционных и портфельных сценариев. «Наша ключевая цель — сделать так, чтобы ИИ помогал клиенту управлять не отдельной сделкой, а инвестиционным капиталом в целом, с учетом его целей, рисков и потребностей».

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