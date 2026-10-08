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Российский рынок облачных сервисов для ИИ достиг 65,5 млрд руб. в 2025 году

Selectel совместно с независимой аналитической компанией Apple Hills Digital представили исследование «Облачные сервисы для ИИ: серверы с GPU и AI/ML-платформы». В исследовании проанализированы два сегмента: виртуальные серверы с графическими процессорами (GPU) и AI/ML-платформы (PaaS). Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Согласно результатам отчета, совокупное потребление облачных сервисов для ИИ в 2025 г. составило 65,5 млрд руб. На внутреннее потребление в экосистемах провайдеров приходится 40,8 млрд руб. (62%), рыночное потребление — 24,7 млрд руб.

По данным Apple Hills Digital, потребление инфраструктуры с GPU в публичном облаке достигло 8,2 млрд руб., показав рост на 68,7% по отношению к 2024 г. Из общего объема на виртуальные машины приходится 4,3 млрд руб. (53%), а на выделенные серверы — 3,9 млрд руб. (47%). Объем рынка AI/ML-платформ в публичном облаке составил 9,4 млрд руб., он увеличился на 97% в сравнении с 2024 г. В 2022–2025 гг. среднегодовые темпы роста потребления серверов с GPU составил 48,4%, AI/ML-платформ — 41,9% в год.

До 2030 г. аналитики прогнозируют два сценария развития сегментов. «Продолжение тренда» предполагает, что рынок облачных серверов с GPU будет расти в среднем на 34,8% в год, его объем составит 36,5 млрд руб. к 2030 г. Сценарий «Замедление роста» учитывает большее влияние сдерживающих факторов, в этом случае среднегодовые темпы роста составят 20,9%, рынок достигнет 21,2 млрд руб. в 2030 г.

Динамика рынка ИИ/ML-платформ до 2030 г. в прогнозе «Продолжение тренда» предполагает рост на уровне 34% в год, объем рынка в этом случае составит 40,7 млрд руб. В сценарии «Замедление роста» прогнозируется рост на 22,4% ежегодно до 25,9 млрд руб. к 2030 г.

«Провайдеры ИТ-инфраструктуры значительно ускоряют внедрение искусственного интеллекта в бизнес за счет совокупности факторов: предоставления серверного оборудования с GPU по модели аренды, сформированного безопасного контура и аттестованной инфраструктуры, а также экспертизы в работе с искусственным интеллектом. За девять месяцев 2026 г. мы зафиксировали увеличение потребления серверов с GPU в 2,6 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основной спрос приходится на представителей крупного бизнеса. Ключевая задача Selectel в развитии экосистемы продуктов для ИИ заключается в создании инфраструктурного фундамента, который позволит российским компаниям внедрять прорывные технологии быстрее и эффективнее, не отвлекаясь от развития своего основного бизнеса», — сказал Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel.

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«Сегодня потребление облачных инфраструктурных и платформенных сервисов для создания ИИ решений внутри экосистем крупнейших финансовых и телекоммуникационных компаний превосходит рыночное потребление подобных сервисов. Организации и предприятия готовы арендовать GPU, но часто ограничены внутренними политиками, финансами и отсутствием приемлемых предложений от провайдеров. Рынок облачных сервисов для ИИ в России сейчас ограничен скорее предложением, чем спросом. Переход от простой аренды серверов к среде разработки и эксплуатации ИИ решений также будет поддерживать спрос на облачные сервисы. Сегмент AI/ML-платформ уже обогнал рынок инфраструктуры с GPU и сохраняет потенциал роста», — отметила Елена Семеновская, аналитик Apple Hills Digital.

Аналитики отмечают, что спрос на графические ускорители опережает предложение: рост рынка в ближайшие годы будет зависеть не только от инвестиций заказчиков, но и от доступности оборудования и энергомощностей — преимущество получают провайдеры с надежными каналами поставок GPU и площадками под высоконагруженные стойки.

Для бизнеса модель аренды серверного оборудования с графическими процессорами остается наиболее экономически эффективной, при этом спрос на инфраструктуру для ИИ продолжит возрастать: 46% опрошенных компаний уже используют искусственный интеллект в облаке, пилотируют проекты или планируют начать использование в ближайший год.

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