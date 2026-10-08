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«Росэл» обеспечил безопасность каждой пятой школы Костромы

Холдинг «Росэл» оснастил стационарными арочными металлодетекторами «МТД-КА-19» средние школы Костромы, 20% от общего количества. Устройства настроены на обнаружение огнестрельного и холодного оружия. Также металлодетекторы оснащены интеллектуальными счетчиками людей. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Алгоритм обнаружения построен на анализе электромагнитных полей и одновременно учитывает массу и площадь предмета. На рамке расположено шесть зон обнаружения по высоте. Звуковая и световая сигнализация срабатывают мгновенно и указывают точное место хранения. Чувствительность можно регулировать.

Оборудование поставил Калужский электромеханический завод (КЭМЗ, входит в холдинг «Росэл»). КЭМЗ располагает полным комплектом конструкторской и технологической документации и серийно выпускает «МТД-КА-19», поставляя их во все регионы России.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Наш опыт крупносерийного производства металлообнаружителей позволяет говорить о высоком уровне качества и надежности изделий. Поставка в костромские школы партии «МТД-КА-19», изготовленных КЭМЗ, стала частью программы по модернизации антитеррористической защищенности объектов. Мы гордимся, что нашей продукции доверяют самое дорогое — безопасность подрастающего поколения», — отметили в «Росэл».

Устройства полностью соответствуют государственным стандартам безопасности и санитарным требованиям — они не вредят детям, беременным женщинам и людям с кардиостимуляторами.

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