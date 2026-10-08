Новосибирская область и «Руссофт» объединяются для развития российско-индийского сотрудничества в сфере ИИ и кибербезопасности

8 октября в Москве в рамках форума «Цифровые решения» состоялась официальная церемония подписания меморандума о сотрудничестве между министерством цифрового развития и связи Новосибирской области, Ассоциацией разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и Индо-Российским технологическим центром «Иннопрактика». Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

В условиях всестороннего развития технологий искусственного интеллекта и расширения практики его применения необходимо укреплять возможности для технологического лидерства России в этой сфере. Достичь мирового лидерства можно только через прочное сотрудничество с дружественными странами. Подписание данного меморандума станет важным шагом в достижении этой цели.

Новосибирская область обладает достаточным объемом внутреннего ИТ-рынка и необходимыми компетенциями.

«Новосибирская область является одним из ведущих ИТ-регионов России. Наши решения в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и программного обеспечения имеют высокий экспортный потенциал. Этому способствует мощная прикладная и фундаментальная база, сформированная вокруг Академгородка и Технопарка, уникальная экосистема, объединяющая науку, образование и индустрию. Мы готовы тиражировать наши лучшие практики в сфере цифровой трансформации», – сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Ассоциация «Руссофт» является одним из лидеров в развитии экспорта технологического суверенитета России. В целях усиления международной кооперации, было инициировано объединение возможностей Новосибирской области и Индо-Российского технологического центра «Иннопрактика» в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности. Это первый шаг для региона в формировании симметричных регуляторных песочниц в области ИИ в Индии и России. В основе партнерства – функционирование в качестве совместного аналитического центра, специализирующегося на стандартизации и проверке приложений ИИ и кибербезопасности.

«Мы изначально планировали вовлечь в проект создания зон с экспериментальным правовым режимом (ЭПР) внедрения ИИ сразу несколько крупных российских центров индустрии разработки ПО. Очень ценно, что на предложение «Руссофт» откликнулся и Новосибирск, который вместе с Москвой, Петербургом и Нижним Новгородов уже более 20 лет составляет лидирующую группу регионов-разработчиков ПО. Новосибирск имеет несколько меньший опыт работы с зарубежными партнерами, чем другие регионы, однако есть Академгородок и регулярный диалог министра Минцифры с местным ИТ-сообществом. Уверен, что дружба и конкуренция между регионами даст нам яркие примеры успеха создания, внедрения и зарубежного продвижения российских решений в области ИИ», – сказал Валентин Макаров, президент Ассоциации «Руссофт».

Совместно стороны планируют проводить отбор российских ИТ-компаний и проектов для продвижения в Индии, привлекать к сотрудничеству индийские компании, вузы и инновационные центры. Особое внимание будет уделено поддержке академического взаимодействия, исследовательских программ и сертификации, а также созданию пула релевантных МСП и разработке концепций от идеи до коммерциализации.

«Мы рады расширить наше российско-индийское сотрудничество на Новосибирскую область путем создания двустороннего Центра передового опыта в области ИИ, что стало еще одной важной вехой в нашей миссии по объединению передового опыта российских инженеров с инновационным потенциалом Индии. Центр будет служить мощным катализатором совместной разработки суверенных, безопасных решений на базе ИИ и передовых киберфизических систем, создавая при этом новые возможности для трансграничной передачи технологий, высокотехнологичных инноваций и развития талантов. Благодаря этой расширяющейся сети региональных партнерств мы стремимся развивать надежные технологические цепочки, укреплять индийско–российские инновационные экосистемы», – сказал ДебджитЧакраборти, генеральный директор Индо-российского технологического центра «Иннопрактика».