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На базе технологий «Группы Астра» в Подольске будут готовить ИТ-кадры для предприятий региона

На базе Подольского колледжа имени А. В. Никулина открылась первая «Астра-лаборатория», ориентированная на подготовку студентов среднего профессионального образования (СПО) к работе с российскими программными решениями для дальнейшего трудоустройства на предприятия региона. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Лаборатория создана в рамках партнерства колледжа и «Группы Астра» — участника российского рынка инфраструктурного ПО. Студенты ежегодно проходят практику в компании, регулярно подтверждают свою квалификацию на сертификационных экзаменах в рамках инициативы «Астра-колледж». Дальнейшее сотрудничество предполагает актуализацию образовательных программ, развитие цифровых компетенций преподавателей и студентов в процессе обучения работе с ИТ-решениями «Группы Астра». С этой целью вендор предоставит колледжу свои программные продукты и обеспечит техническое и методическое сопровождение их использования. Планируется, что новая площадка также станет местом проведения регионального этапа чемпионата «Профессионалы».

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ИТ-инфраструктура лаборатории оснащена 15 рабочими станциями на базе операционной системы Astra Linux и более чем 100 удаленными подключениями, организованными через сервер на VMmanager. Ежегодно здесь будут обучаться не менее 500 студентов (всего в Подольском колледже свыше 3000 студентов). Занятия проведут преподаватели таких дисциплин, как отечественные операционные системы, системы централизованного управления инфраструктурой, базы данных, эксплуатация систем в защищенном исполнении, информатика. Все преподаватели предварительно прошли курсы по работе с программными продуктами «Группы Астра» и имеют «Астра-паспорт».

«Открытие лаборатории в Подольском колледже — следующий этап нашего сотрудничества, который позволит вывести подготовку ИТ-кадров в регионе на качественно новый уровень. Студенты получат доступ к передовым российским технологиям и смогут осваивать их в условиях, максимально приближенных к решению реальных производственных задач. Уверена, что такой формат подготовки даст возможность выпускникам выйти на рынок еще более востребованными специалистами», — сказала Елена Попцова, руководитель отдела по работе с образовательными проектами «Группы Астра».

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