МТС и Magnit Tech стали индустриальными партнерами ФКН НИУ ВШЭ в рамках проекта «Топ-ИИ» Минцифры

Цель партнерства — объединить фундаментальную академическую базу факультета с актуальными задачами бизнеса. Благодаря проекту «Топ-ИИ» при поддержке гранта Минцифры России (при участии АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации») и прямому участию лидеров индустрии студенты Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ уже во время учебы включаются в разработку передовых технологий и выходят на рынок готовыми специалистами высокой квалификации по ключевым направлениям: генеративный искусственный интеллект, высоконагруженная инфраструктура, инженерия данных и машинное обучение в ритейле. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Сотрудничество факультета с экосистемой МТС началось в 2023 г. с запуска базовой кафедры, а участие в проекте «Топ-ИИ» позволит масштабировать совместную работу на всех ступенях образования. В фокусе кафедры — генеративный ИИ, анализ больших данных и проектирование высоконагруженной инфраструктуры. Курсы ведут лучшие разработчики компании: студенты осваивают передовые технологии, знакомятся с практическими кейсами и получают опыт, достаточный для работы на высоких позициях.

Следующим этапом образовательного трека стала совместная магистерская программа «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте», которая появилась на факультете в 2024 г. Здесь готовят специалистов, которые исследуют методы машинного обучения, LLM и компьютерное зрение, а также умеют превращать технологии в готовые продукты и бизнес-проекты. Занятия ведут преподаватели Вышки и эксперты компании. Программа уже показала первые результаты: в 2026 г. состоялся первый выпуск магистратуры — дипломы получили 25 специалистов. Значительная часть студентов поступила на программу после курсов базовой кафедры. Для поддержки талантливых поступающих в 2026 г. МТС полностью профинансировала 30 из 40 мест набора.

Благодаря гранту «Топ-ИИ» и будущим совместным инициативам с МТС студенты образовательной программы топ-уровня в сфере искусственного интеллекта «Прикладная математика и информатика» ФКН НИУ ВШЭ получат возможность развиваться по исследовательским трекам, работать над полноценными R&D проектами от компании, расширять свой опыт благодаря новым образовательным интенсивам, интеллектуальным состязаниям и обновленной линейке дисциплин

«Грант «Топ-ИИ» помогает нам развивать то, что мы начали делать вместе с МТС еще в 2023 г., когда открылась базовая кафедра. Теперь студенты смогут глубже познакомиться с задачами индустрии и исследовательской работой, а в сотрудничестве с MWS (МТС Веб Сервисы) мы надеемся на новые научные результаты и совместные публикации», – сказал Иван Аржанцев, декан Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

«Мы уже много лет сотрудничаем с ФКН НИУ ВШЭ, одним из ведущих вузов страны, где студенты получают сильную академическую базу и учатся работать с передовыми направлениями компьютерных наук. Для нас это партнерство давно стало не разовым образовательным проектом, а системной работой на стыке науки, технологий и индустрии. Вместе мы помогаем ребятам быстрее переходить от теории к практике: разбираться в реальных задачах генеративного ИИ, больших данных и высоконагруженной инфраструктуры, работать с экспертами рынка и видеть, как исследовательские идеи превращаются в востребованные продукты. Нам также важно поддерживать программы Минцифры, которые помогают усиливать подготовку ИИ-специалистов в России и создавать условия для развития новых технологических команд. Такие инициативы дают студентам понятный профессиональный трек, а индустрии — сильных специалистов, готовых включаться в сложные проекты уже на старте карьеры», – сказал Павел Воронин, генеральный директор МТС Web Services.

Еще одним индустриальным партнером ФКН НИУ ВШЭ в проекте «Топ-ИИ» стал Magnit Tech. Стратегическое соглашение рассчитано не менее чем на пять лет и включает участие компании в софинансировании и содержательном развитии учебных треков. Эксперты ритейлера усиливают прикладную составляющую обучения: с этого года на факультете запускаются авторские курсы «Инженерия данных» и «Машинное обучение в ритейле». Практика по этим направлениям уже началась.

«Партнерство с Magnit Tech логично продолжает курс университета на усиление индустриальной составляющей в обучении: Вышка второй год подряд становится лидером рейтинга Альянса в сфере ИИ по качеству подготовки специалистов. Благодаря приходу Magnit Tech на программах факультета появляется мощный практический трек по инженерии данных и специфике применения машинного обучения в ритейле. Студенты получают доступ к масштабным задачам и опыту наставников, а совмещение сильной академической школы с индустриальной экспертизой позволяет рассчитывать на признание наших прикладных программ программами топ-уровня со стороны Минцифры России», – сказала Елена Одоевская, проректор НИУ ВШЭ.

Взаимодействие строится через корпоративное сообщество Magnit EduTech Hub, в рамках которого Magnit Tech формирует собственную экспертную среду, развивает систему наставничества и культуру передачи знаний. Специалисты компании не только читают лекции, но и выступают менторами, курируют курсовые и выпускные квалификационные работы, а также организуют практику и стажировки, формируя кадровый резерв инженеров и прикладных аналитиков.

«Для образовательных программ уровня «Топ-ИИ» и «Топ-ИТ», качество которых обеспечивает подготовку сильных отраслевых кадров, мы разработали собственную систему долгосрочного взаимодействия со студентами, начиная с первого курса их обучения. ВШЭ — это университет с сильной технологической составляющей и качественными программами в сфере информационных технологий. Наше партнерство дает хорошую возможность поддержать государственную программу уровня «Топ-ИИ» и обогатить подготовку студентов за счет полноценного погружения в реалии современного бизнеса. Совместными усилиями мы формируем экосистему ИТ-талантов, которые понимают бизнес-логику и технические вызовы ритейла еще на этапе учебы», – сказал Вячеслав Кубаев, главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит».