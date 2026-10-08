Московская биржа начала торги паями БПИФ на базе искусственного интеллекта

8 октября 2026 г. Московская биржа начала торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «Первая — Фонд Искусственный интеллект». Торговый код – AIIQ. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Фонд инвестирует в акции российских компаний. При принятии инвестиционных решений управляющий фонда использует рекомендации мультиагентной экспертной системы на базе искусственного интеллекта (ИИ). Система была создана на основе анализа механизма принятия решений профессиональным портфельным управляющим.

Система управления «Первая — Фонд Искусственный интеллект» состоит из четырех специализированных ИИ-агентов. Три ИИ-агента независимо друг от друга анализируют отдельный тип данных – информацию о конкурентах, фундаментальные показатели акций, рассматриваемых для включения в портфель фонда, а также новостной контекст. Четвертый – агент-супервайзер или координатор – агрегирует мнения трех ИИ-агентов, разрешает противоречия и формирует портфель биржевого фонда. При этом рекомендации ИИ не подлежат исполнению до проверки управляющим.

Борис Блохин, старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи: «Технологии искусственного интеллекта все больше проникают во все сферы жизни и помогают в развитии финансового рынка. Расширение применения ИИ на финансовом рынке – одна из стратегических задач Московской биржи. Мы активно работаем над собственными ИИ-решениями, а также создаем условия для расширения использования этих технологий участниками рынка. Мы видим высокий потенциал применения ИИ именно в продуктах коллективных инвестиций, которые выступают инструментом первого выбора для частного инвестора. Сегодня мы приветствуем новый паевой инвестиционный фонд, в управлении которого используются ИИ-модели, а значит у инвесторов появилась новая возможность протестировать свои стратегии, сравнить свой выбор, с результатами, который обеспечен технологиями».

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая»: «УК Первая идет по пути агентизации операционных процессов всех бизнес-подразделений современной компании по управлению активами, а ИИ-фонд — один из проектов на пути к созданию «автономной УК». Мы видим, что зачастую так называемые ИИ-фонды оказываются на поверку ничем иным как стратегиями алгоритмической торговли, мы же поставили своей целью максимально использовать возможности автономного ИИ и создать в будущем полностью автономный ИИ-фонд. Для нас это в первую очередь эксперимент, необходимый для понимания границ применимости ИИ на фондовом рынке, и мы приглашаем всех участников рынка проследить за ним вместе с нами».

Результативность реализации инвестиционной стратегии БПИФ «Первая — Фонд Искусственный интеллект» управляющая компания оценивает по соответствию Индексу МосБиржи – активное управление полной доходности, рассчитываемому Московской биржей.

БПИФ Паи «Первая — Фонд Искусственный интеллект» доступны на основной торговой сессиии фондового рынка Московской биржи, в том числе неквалифицированным инвесторам. По истечении трех лет владения паями фондов с листингом на Московской бирже инвестор может воспользоваться налоговой льготой по долгосрочному владению ценными бумагами.

На фондовом рынке Московской биржи доступны паи 243 паевых инвестиционных фондов 45 управляющих компаний, в том числе паи 113 БПИФ. Средства фондов могут быть инвестированы в акции, облигации, золото, инструменты денежного рынка, товарные активы и производные инструменты на все типы активов.