CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

«МегаФон»: бизнесу необязательно перестраивать всю ИТ-архитектуру ради ИИ

Крупным компаниям необязательно переносить почту, мессенджеры, телефонию, видеоконференции и другие сервисы в единую систему, чтобы использовать искусственный интеллект, считает директор по автоматизированному рабочему месту «МегаФона» Евгений Нефедьев. «Я бы пошел от обратного: оставил существующие системы, но построил над ними единый интеллектуальный слой», — заявил Нефедьев на сессии в рамках форума «Цифровые решения», проходящего в Москве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Например, сообщение клиента в чате, звонок в контактный центр и последующая встреча с менеджером для разных систем могут быть тремя отдельными событиями, «тогда как для бизнеса это одна история — один клиент, одна проблема и одно решение», перечислил он.

При этом единый интеллектуальный слой не должен расширять доступ сотрудников к корпоративной информации: он должен работать с правами исходных систем и сохранять принцип Privacy by Design (встраивания защиты данных с самого начала процесса разработки). Нефедьев уточнил, что «не нужно унифицировать все коммуникации — нужно унифицировать понимание коммуникаций».

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы
Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными

Дмитрий Григоренко: Право любой страны территориально, а ИИ экстерриториален. Нужны общие правила

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

В России создано ПО для голосового управления группой БПЛА. Такую же систему строит Пентагон

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще